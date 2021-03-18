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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

改名享鮭魚大餐成報廢亂源？ 網痛批：免費可以浪費不行

聯合新聞網 / 綜合報導
不少民眾為吃免費壽司改名，近日卻遭爆料有人浪費食物。圖擷自爆怨公社
不少民眾為吃免費壽司改名，近日卻遭爆料有人浪費食物。圖擷自爆怨公社

知名連鎖壽司店推出優惠活動，引起不少民眾改名「鮭魚」搶免費優惠。但有網友分享，他驚見無良客人享用免費壽司大餐時，只吃料不吃飯，留下一堆「醋飯山」，引起網友撻伐。

一名網友於《爆怨公社》上發文表示，他在朋友的Instagram限時動態上看到，有改名的年輕人呼朋引伴去吃免費大餐，更點了超過50盤壽司，不但沒能將點購的餐點吃完，更留下了滿桌的食物及堆成小山狀的醋飯，令原PO忍不住痛批「想吃免費鮭魚沒關係，但不要浪費食物」。

文章發布後，網友紛紛留言表示憤怒，「浪費食物」、「太誇張了啦」、「這下要被撻伐了」、「簡直是大胃王挑戰」、「剩下一堆食物在桌上就走人，有夠浪費，就算吃免錢也不能這樣」、「浪費食物應該要收取部份費用才對，看了真的很可惜」、「以後吃改名免費活動只限本人使用，應該比較好，不要隨便考驗人性XD 」、「可惜沒事先聲明浪費食物者原價照償，不然我看幾個能這樣吃的」。

但也有網友出面緩頰，認為「消費者只是照著遊戲規則走」，「站在一個中間立場看也還好吧，遊戲規則是否有明訂，沒有的話快追加吧」、「有的人腦筋動很快，賺外快沒什麼錯啊」。

鮭魚 爆怨公社 壽司郎

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