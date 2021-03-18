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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

鮭魚之亂滾商機！ 律師也跟風：名叫噴火龍「車禍官司打8折」

聯合新聞網 / 綜合報導
不少民眾為吃免費壽司，改名成「鮭魚」。圖／聯合報系資料照
不少民眾為吃免費壽司，改名成「鮭魚」。圖／聯合報系資料照

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」於3月17日、18日祭優惠與「鮭魚」同音同字者即可享全桌免費，造成全台爆發「鮭魚之亂」。諧音梗意外帶來商機，許多業者也不惶多讓，紛紛趁勢推出優惠活動。

知名網紅「雷丘律師」也搭上「鮭魚之亂」熱潮，他在粉專PO文替自己的法律事務所招攬生意，表示本月推出優惠活動，「自然人名字裡有『噴火龍』：車禍8折、有『傑尼龜』：勞資糾紛8折、有『妙蛙種子』：智慧財產權8折、有『皮卡丘』：合約爭議8折、有『雷丘』：離婚8折（夫妻名字都有『雷丘』半價）」。

「雷丘律師」表示上述優惠活動將以身分證為憑，最後也不忘提醒大家，「限時優惠敬請把握」，文章曝光後引起許多網友笑讚分享。

網友們紛紛留言笑虧，「才8折，人家鮭魚是整桌免費耶」、「看到台灣人的魄力不敢喊免費了嗎？」、「傑尼龜應該會有債務糾紛吧！有人跟他借錢他都『借你借你』」、「戶所人員：這個月怎麼那麼多人要改名，你有概念嗎？」、「您好，我是許噴火龍傑尼龜妙蛙種子皮卡丘雷丘鮭魚先生」。

鮭魚 律師 網紅

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