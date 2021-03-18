鮭魚改名潮！他問「壽司郎這波是賺還是賠」 網抖真相

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者，就可以免費吃壽司，掀起全台改名「鮭魚」潮，據統計，目前全台共有135人改名「鮭魚」。對此，就有網友發文詢問「壽司郎這波到底是賺還是賠？」引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，因為壽司郎的活動，一堆人都去改名字，「各種媒體都在報導，造成的廣告效益應該蠻大的，但也只是知名度提高一點吧」，因此讓原PO不禁好奇「一堆年輕人去吃免費的，應該虧很多錢吧，全部算下來到底是賺還是賠啊？」

貼文一出，引起熱烈討論，網友紛紛留言「賺啊，不用花錢各大新聞幫忙報導」、「現在一搜尋鮭魚就會出現壽司郎的新聞，賺爆」、「全台灣都知道壽司郎了」、「賺翻好嗎？上新聞等於獲得免費的廣告」、「當然是賺爛了，廣告有多貴你都不知道」、「以前有多少人知道壽司郎？知名度大開」。

還有網友表示「被動整體效益跟一般買業配達到相同效果的話，這絕對便宜很多」、「這比找網紅業配還賺，宣傳效果完全不一樣」、「這波廣告打爆以往的宣傳吧」、「教科書等級的企劃」、「賺翻了！電視平面廣告效益，至少千萬甚至上億起跳」、「廣告效益很高，但能轉成多少營業額？」。