免錢壽司吃飽了？ 換警遭殃：不要再問有沒有通緝犯叫鮭魚

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」於3月17日、18日舉辦顧客姓名有「鮭魚」2字即可享「全桌免費」的活動，造成全台爆發「鮭魚之亂」，許多民眾為求一頓免錢壽司紛紛改名，但活動將於今天結束，鮭魚民眾打算再改回本名，沒想到就有許多人出策致電到派出所詢問「有沒有通緝犯叫鮭魚」。

原來，依據《姓名條例》第9條規定，「與經通緝有案之人犯姓名完全相同，得申請改名」，因此有許多「鮭魚民眾」就打算在活動結束後，想藉此規定之故再度改名。

台中市警方臉書粉專「TCPB局長室」就發文怒批，不要再打來派出所問有沒有通緝犯叫鮭魚的，真的沒有！」接著又補充一句「有也不能跟你說」。

事後，粉專小編也忍不住笑虧，「今天如果有人來報鮭魚失蹤，我都不覺得奇怪了！」、「不知道這兩天在路上捕獲鮭魚的機率有多少...」。