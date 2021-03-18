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不叫鮭魚！34歲「徐培根」嘆沒福利 網笑翻：鈉含量會太高

聯合新聞網 / 綜合報導
鮭魚改名潮不斷！一名叫「徐培根」的網友也無奈表示，為何自己等了30幾年都沒福利，笑翻網友。 圖擷自《爆怨公社》
鮭魚改名潮不斷！一名叫「徐培根」的網友也無奈表示，為何自己等了30幾年都沒福利，笑翻網友。 圖擷自《爆怨公社》

壽司郎日前公開優惠活動，引發「改名鮭魚」風潮，「鮭魚們」也紛紛亮出身分證，公開新名字。而一名徐姓網友也在臉書貼出身分證，不過特別的是他不叫鮭魚，而是叫「培根」，引發網友關注。

徐培根在臉書《爆怨公社亮出身分證，可以看到生於民國76年的他表示，「為什麼沒有培根吃免費的福利，等了30幾年了」，引發網友熱議。

留言紛紛笑說，「我國中老師叫做何培根，已經50幾年了，都沒福利」、「超前部署」、「鈉含量會太高」、「你來我們店，給你免費加培根」；也有人懷疑，這真的是本名嗎？

而徐培根也在留言處表示，這是算命先生取的，確實是本名，小時候用這個名字騙到超多飲料，自我介紹時也都會說自己是「徐培根，早餐店的培根」。

鮭魚 身分證 壽司郎 爆怨公社

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