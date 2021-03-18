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鮭魚改名潮！辦在日本「大家100%不參加」 歐吉桑曝2原因

聯合新聞網 / 綜合報導
國內知名壽司店祭優惠推出諧音哏活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人，圖為壽司郎高雄夢時代分店排隊人潮。記者劉學聖／攝影
國內知名壽司店祭優惠推出諧音哏活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人，圖為壽司郎高雄夢時代分店排隊人潮。記者劉學聖／攝影

壽司郎日前公開優惠活動，促成「改名鮭魚」風潮。一名長期住在台灣的日本人在粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》發文透露，如果活動是辦在日本的話，應該不會有人改名，原因則有兩大點。

為了吃到免費壽司，近日許多人把名字改成鮭魚，像是「黃金帕瑪森起司鮭魚」、「毋情的鮭魚收割機」、「張嘴大口吃鮭魚」等。對此，日本人的歐吉桑發文指出，要是在日本的話，恐怕因為這兩點，不會有人改名，其中之一就是「日本改名超級麻煩」。

歐吉桑指出，日本改名費大約新台幣500元，時間則需要2到7周，若是太奇怪的名字，像是發音超級難、看不出來男女、容易誤會成外國人的名字等，申請時就必須提出有道理的動機，「為了想拿優惠而改名，日本法院不可能接受」。

再者，歐吉桑表示，日本人認為身體跟名字是父母賜予的禮物，必須保護跟感謝，有些日本人甚至不太喜歡被叫中文漢字的發音，因為他們認為名字只有一個，所以被使用其他名字叫的話，會有種被小看的感覺。他也說，如果罵他們的名字的話，大概有99%的日本人會超級生氣，「所以在日本也有一樣名字的優惠活動，100%的日本人是不會改名字的」。

對此，底下網友也針對這次的鮭魚事件發表看法，一派認為活動才短短兩天，為了吃免費壽司跑去改名，有點太貪小便宜；另一派則認為，反正台灣改名方便，又可以改三次，如果別人要改名也是他們的自由，其他人不需要去干涉。

日本 鮭魚 壽司郎

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