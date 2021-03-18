台人瘋「鮭化」！美國一招防民眾亂改名 網笑：太狠了

台灣近日因日本連鎖壽司店「壽司郎」優惠活動掀起「鮭魚之亂」，不少人為享用免費壽司改名，瘋狂舉動引起不少討論，廣告小妹也在臉書發文討論，透露改名這招在美國不適用，即使能改也要「昭告天下」，網友笑稱「這招太狠」。

近日逾百名台灣人為參加「壽司郎」的優惠活動，前往戶政機關改名，再揪團大吃一頓，連壽司郎也直言歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」前去用餐，有趣熱潮連旅居美國的廣告小妹都讚酷，還表示想指定紅鮭。不過她也提到因台美文化差異，改名這招在美國不能玩，因為「非婚姻緣故改legal name超麻煩」，除了要向法院申請改名，核可後還要通知各方或登報公告，例如「偶已改名為鮭魚請知悉」。

有網友也表示「美國超討厭人家改名字的，因為他們所有的系統都要跟著改，台灣人很多在美國海關是有三四個檔案的，為了這件事美國還發文警告台灣，對於改名這件事情上面必須要在護照上做注記」。

事實上，在美國更名有三種方式，簡單的方式是在入籍美國或登記結婚／離婚時改名，若非以上兩種，就需要通過地方法院申請，再透過報紙公告各方即將改名的訊息、出席聽證會確認無人反對更名後，地方法院才會簽發正式的更名證明文件。

來台發展多年的女星大久保麻梨子也表示日本改名不像台灣這麼方便，要有正當的理由達到家庭裁判所的許可才可以。