滿載而鮭！改名鮭魚男大生 駐點賺外快、揪10團秒額滿現賺1萬

來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要姓名和鮭魚同音同字者，就享全桌免費吃，掀起全台灣一波又一波的改名潮，目前已有上百人改名成鮭魚。有民眾改名後，揪團1人只收200元，10團迅速額滿。

壽司郎3月17日到18日舉辦促銷活動，名字有「鮭魚」者享有全桌免費的優惠，一桌最多上限六人，而改名換證規費一次50元，等到活動結束後再改回原本的名字，等於前後花了100元，有生意頭腦的大學生們因此想出賺外快的方式。

據《自由時報》報導，一名男大生「陳鮭魚」昨日與朋友專程到台北享受免費大餐，帶五名朋友總共吃了9510元，用餐過程十分過癮，不必擔心錢帶不夠，看到什麼就拿什麼，一度讓點餐的平板「被點到當機」，使服務生臉色都變得有點臭。他預計今日在店門口駐點，「收三折帶路人或陌生人進去吃」，加減賺點外快。

台中另名林姓大學生改名成「高價鮭魚」，精打細算想透過這次活動賺錢，帶人進店吃10攤，每攤揪滿5人，每人收200元，總共可賺得1萬元，這筆錢會存下來做投資，計畫下週一就把名字改回來，此方案也吸引不少人報名，目前10團的名額已全數額滿。