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鮭魚之亂掀改名潮 內政部籲尊重行政資源

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖擷自Dcard
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立法院內政委員會今天審查朝野立委提出的「糾纏行為防制法」草案等15案。內政部次長陳宗彥今赴立院備詢前受訪表示，目前內政部的「糾纏行為防制法」版本去年依照決議，已在部內審查完成，現正送行政院審查中。

陳宗彥在報告中指出，此案備受朝野政黨、民間團體及社會大眾關注。去年10月在內政部審查完成後，已送到政院審議。因涉及到跨院的法案，內政部希望充分溝通討論，將各界意見適度整合，以利未來能妥善執行，完善保護機制。

此外，知名連鎖迴轉壽司店近日推出的諧音哏活動，掀起「鮭魚之亂」，全台已有百名民眾前往戶政事務所改名「鮭魚」。陳宗彥受訪時表示，依法僅給予民眾3次改名機會，若民眾把名字改成「鮭魚」再改回來，就用掉2次機會，希望大家能尊重行政資源，此舉也是耗費行政作業。

內政部提醒，根據大法官釋字和「姓名條例」規定，一人有3次改名機會，呼籲大家珍惜使用戶政資源。

內政部 鮭魚 行政院

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