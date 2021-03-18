「劉鮭魚」爽吃滿桌壽司 結帳店員1句話令他傻眼

日本壽司店「壽司郎」近日推出優惠活動，名字叫「鮭魚」的人在17、18日去用餐就可免費，導致全台掀起鮭魚之亂。一名網友跟上這波熱潮改名為「劉鮭魚」，開心地爽吃整桌壽司後，沒想到卻發現跑錯店家了，令不少網友爆笑，「走上不『鮭』路了」。

一名網友在「爆廢1公社」分享一張照片，他為了吃免費壽司吃到飽，改名為「劉鮭魚」，進到店裡爽吃完滿桌的壽司後，拿出身分證證明自己符合活動資格，不料，店員卻表示，「這不是我們家的活動」，這時才發現自己錯店了，此為「壽司郎」的活動原po卻去「藏壽司」用餐，令他相當傻眼，只好乖乖買單。

此文一出，引起許多網友爆笑，「年輕人終究還是年輕人太衝動了」、「為了吃壽司改名，然後吃錯家」、「止不住的笑意」、「原本想同『鮭』魚盡結果變『鮭』去來兮」、「ㄧ看就沒做功課，還好沒去爭鮮」、「有帶錢嗎XD」、「跑錯棚了啦」、「改個名連智商都改成鮭魚腦了」、「走上不『鮭』路了齁！」、「夠鮭魚！」、「好悲劇」、「血本無『鮭了』」。

不過，有網友則安慰，「沒事，還有一天」、「再吃一攤平衡一下」、「再去壽司郎報到」。