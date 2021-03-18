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「天下鮭心」瘋吃免錢壽司 台灣迷因梗圖連發：叫我鮭納王

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書粉專「台灣迷因」自封「台灣鮭納王」，連發20多張鮭魚梗圖，替網友們整理所有鮭魚梗。圖擷自台灣迷因粉專
臉書粉專「台灣迷因」自封「台灣鮭納王」，連發20多張鮭魚梗圖，替網友們整理所有鮭魚梗。圖擷自台灣迷因粉專

連鎖迴轉壽司「壽司郎」3月17日、18日連兩天舉辦「鮭魚」活動，引發全台湧現顧客改名潮，為求吃免錢壽司瘋改名的熱潮瞬間成為時下最熱門話題。

壽司郎推出優惠活動，只要顧客姓名有「鮭魚」2字即可「全桌免費」，但由於難度太高，活動剛推出就被網友批評「沒誠意」，但就有民眾為求吃免錢壽司而改名，從剛開始的3名男大生邀約改名後，如今全台已有「上百條鮭魚」現蹤，就有網友戲稱根本是一場「鮭魚之亂」。

近日臉書粉專「台灣迷因」自封「台灣鮭納王」，連發20多張鮭魚梗圖，替網友們整理所有鮭魚梗，包含打開新聞發現全台都在瘋鮭魚改名的梗，所以叫做「天下鮭心」，大家一起秀出改名成鮭魚後的身分證稱為「大家鮭秀」，而堅持改名後卻跟家裡鬧翻稱為「無家可鮭」，或是改名鮭魚後卻發現店家太多人排隊於是只好放棄，所以叫做「鮭派棄攻」，粉專PO出一連串創意諧音梗逗笑許多網友，令人忍不住直呼實在太幽默！

貼文PO出後吸引3萬多人按讚分享，也有不少人留下創意金句，「特地改名吃了2萬多塊的鮭魚，卻發現跑到藏壽司，叫做『血本無鮭』」、「整天被鮭魚洗版都快『駕鶴吸鮭』了」、「一回到雙北市看到很多鮭魚出現，稱做『北回鮭現』」，其中就連新聞主播陳海茵也留言笑回，「這個不分享不行～」，立委王婉諭也玩起鮭魚梗，「鮭魚梗都給你們鮭碗捧去就好啦！」

壽司郎 鮭魚

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鮭魚之亂正式開跑，我自己對這件事情抱持的是中性偏向正面的態度啦，我覺得很有趣也無傷大雅，划不划算的程度大約因人而異，但絕對對某些人來說是有利可圖的，不過卻也引起相當多人的反彈。在這裡我想要聊聊看見的各種正反面意見，和你一起思考，把名字改成鮭魚之前，需要注意的各種事。

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