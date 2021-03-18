鮭魚控到底瘋什麼？不僅為吃爆改名、切成「生魚麵」狂吸⋯究極三大魅力料理整理
image source :YouTube 떵개떵、푸메Fume
文／羅文芳
連鎖迴轉壽司店《壽司郎》推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，名字讀音有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」者可以享優惠，一字同音九折、兩字同音五折，兩字同音同字「鮭魚」則免費，活動起初遭網友認為難度太高，沒過多久真的有大學生陸續為此改名「張簡鮭魚」、「郭鮭魚丼飯」等，引起網友驚呼「到底多想吃鮭魚」、「鮭魚控太兇了吧」。
粉專台灣迷因也製梗圖發明新詞，形容鮭魚控不惜改名也想吃爆的行為宛如「同鮭魚盡」，笑翻許多網友，究竟鮭魚魅力為何這麼強大？網友都討論什麼鮭魚什麼呢？
image source :台灣迷因 taiwan meme 粉專
3大魅力征服鮭魚控：口感佳、變化多、天然油脂
《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字調查，網路討論鮭魚美食時，除了時常強調食材新鮮，還有料理多樣性，鮭魚除了肉還有鮭魚卵可「搭配」，不論是煎、煮、生食或烤食菜色變化「豐富」，散發「濃郁香氣」，讓人食指大動，其中鮭魚天然「油脂」，富含多種營養，滑潤入口即化，種種魅力都擄獲鮭魚控！
▲鮭魚三大魅力：口感豐富、變化多端、油脂豐富。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/03/18 - 2021/03/17 )
鮭魚控最愛Top3：生魚片、鮭魚卵、握壽司
再從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念查看網友討論鮭魚料裡話題，最能引起鮭魚控關注莫過於注重新鮮的「生魚片」、「握壽司」，也是這次推出同名活動的壽司郎所主打，不論炙燒還是搭配洋蔥都超搭，另外每次只要有外表晶瑩剔透、口感爆漿的「鮭魚卵」、「鮭魚親子丼」爆量圖影，總會讓網友忍不住多看幾眼。
▲網友熱議鮭魚料理：生魚片、鮭魚卵、握壽司。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/03/18 - 2021/03/17 )
正妹狂吸「鮭魚生麵條」 浮誇新吃法網評兩極
大口吃鮭魚不夠爽快，除了上述傳統鮭魚料理，近年還有愛鮭魚成痴的南韓正妹吃播主，自製鮭魚「生魚麵」，把魚肉切割成麵條狀，沾上醬汁狂吸，後續也有新加坡、台灣店家推出，讓喜愛鮭魚的吃貨紛紛流口水，但也有人覺得這樣吃反而「沒有美感」、「太油膩」，引起網友評價兩極，你是否會想嘗試呢？
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年3月18日至2021年3月17日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鮭魚料理』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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