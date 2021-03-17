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蘇花公路女大生斷魂 師生一想到她就淚不止

中央社 / 新北17日電

蘇花公路遊覽車車禍喪生最年輕的呂女是大三生，相處3年的師生得知惡耗幾乎崩潰，導師說，上課時不自覺就淚流滿面，同學也淚眼相對；校方表示，將予畢業證書慰亡者 。

新店復興里里民活動因遊覽車禍造成6死的重大傷亡事故，21歲呂女正是花樣年華，體貼的她請假陪父母出遊，沒想到自己的人生卻因此畫下句點。

呂女是中國科大的學生，班上連她才11人，男女各半，在幾乎朝夕相處的學習環境下，同學間的感情特別好，還有一些閨蜜可互訴心情，由於她個性沈靜溫柔且聰明，才大三就拿下各種應考的證照，如同班上的小老師，常細心的耐著性子為同學解答疑惑。

當呂女車禍死亡的消息傳出後，班上就陷入悲傷的氣氛中，導師李玉鳳對中央社記者說，她下午有兩堂課，一進班就見同學哭成一團，這兩堂課中，呂同學的好朋友就哭了兩堂課，真不知道她們上午的課是如何渡過。

擔任呂同學3年導師的她坦承說，心裡真的很難過，上午打電話想慰問呂的父母，但電話另一端傳來的是無止盡的悲泣，讓她瞬間也不知道如何安慰了，只知道自己也不知不覺淚流滿面，只好用簡訊來問候呂爸爸和呂媽媽了。

李玉鳳嘆說，這麼漂亮活潑的女生，說沒有就沒有了，真是人生無常，由於大家感情太深了，她上班時也反常了，「一看台下就莫名想到呂同學，一直不自覺的流淚，同學也跟著哭慘了」。她也告訴同學們，這就是人生，希望都能珍惜自己所愛的家人和朋友。

中國科大主秘王懷田表示，呂同學和同儕相處融洽，遇事能勇於承擔，會自主規劃學習，成績不錯。事情發生後，導師也向全班同學說明，班上同學相當錯愕、不捨，悲傷不已。

他表示，系主任集合教師默哀追思1分鐘，了解學生反應，共同規劃系上關懷。老師上課前帶動追思默哀1分鐘，學輔中心啟動對全班輔導機制，尤其是對呂同學的好友個別輔導並籌劃辦理追思會。

他表示，呂同學在校成績優異，除聯繫家長確認捻香致意時間及了解後續公祭事宜。校方也決定製作畢業證書於公奠禮中頒發以撫慰亡靈。

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