遊覽車蘇花公路撞山壁 檢警現場採證勘驗車體

蘇花公路宜蘭東澳段昨天發生6人死亡、39人輕重傷的遊覽車事故，檢警與國家運輸安全調查委員會今天抵達事故現場採證，釐清車禍肇因。

新北市新店區復興里舉辦自強活動，昨天下午4時許，遊覽車回程行經蘇花公路約115公里處東澳段時撞上山壁，除車頭損毀，左側後半車體的鐵皮被削毀，車身破了大洞，椅子外露，物品和車身碎片散落四處，現場混亂。

今天上午，遊覽車事故的相關家屬前往蘇澳警分局偵查隊指認現場遺失物。家屬們經指認物品後，先後提領行李離開，多數家屬心情沉重不願多表意見；但有死者家屬認為，遊覽車游姓司機開車太快，完全不顧人命安危。

為釐清車禍原因，檢警除已完成相關人員筆錄，並將事故遊覽車拖回蘇澳警分局。今天下午也與國家運輸安全調查委員會、公路總局等單位前往事故地點調查，並回到蘇澳警分局勘驗車體，希望逐一檢視所有線索，查出事故原因。

宜蘭地方檢察署主任檢察官董良造晚間接受媒體聯訪時說，檢方今天就車輛本身勘驗。因涉及偵查不公開，相關外界質疑的問題暫時不方便對外說明。

針對案發後游姓駕駛表示踩不到煞車，但現場卻留有煞車痕。中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞受訪時解釋，根據觀察，事故路段屬於下坡且有轉彎，事故車輛的煞車前面是碟式、後面是鼓式，蘇花公路彎曲路段居多，若一路上經常踩煞車，煞車皮會過熱軟化，導致煞車效率銳減。

他認為，在煞車效率銳減情況下，不至於完全沒有煞車功能，只是沒辦法讓整台車完全停止，但仍有約7成的煞車功能，所以一樣會出現煞車痕跡。

至於外傳有調查人員事後上遊覽車上查看，發現檔位留在N檔。魯孝亞說，車禍原因不外乎機械或是人為，當時路段是下坡處也是轉彎處，老經驗的司機不會排到N檔；但車輛遭撞擊時，駕駛等人可能會誤觸排檔，或是受撞擊時，離合器跳開，也會讓車子停在N檔，真正事故原因還是要等專家鑑定才能認定。

遊覽車所屬騰龍通運公司負責人陳聰騰今天前往羅東博愛醫院及聖母醫院關心傷者。他受訪時說，會盡量從優幫忙；游姓駕駛在公司工作很久，上班情況都很正常，過去也沒有任何不良紀錄，所有駕駛資訊監理單位都有，沒有辦法隱瞞。因警方已經在約談游姓駕駛，因此他今天無法見到。

此外，他說，事故遊覽車才買2年多，都有在定期保養。