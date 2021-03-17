受邀出遊臨時喊卡 照顧家人健康逃過蘇花車禍劫

新北市新店復興里民旅遊團不幸發生6死39傷重大車禍，有陳姓市民原要同團出遊，因臨時要照顧家人健康無法成行而逃過一劫，她誠摯祝福朋友與傷者早日康復。

新北市新店復興里長劉洪珠揪團前往花蓮旅遊，快樂之旅卻因昨天突如其來的巨變，成為傷心回憶，有6名參加遊覽行程的團員天人永隔。

消息傳回，新店區的陳女士難過與震驚。她原受陳姓友人之邀參加復興里旅遊，因臨時要照顧家人健康無法成行。如果這次參加旅遊，就會與朋友一起坐在發生車禍的遊覽車上。

陳女士今晚接受中央社記者電訪時表示，昨天透過媒體獲悉宜蘭發生重大車禍，赫然發現竟然就是她差點要參加的旅遊團。她在出發4天前才臨時告知無法成行，友人另外找其他朋友參加。

她表示，邀她參加的陳姓友人車禍後，受傷被送到羅東聖母醫院，目前已出院被家人接回新店休養。

虔誠基督徒的陳女士說，這次因緣巧合逃過一劫，但心情也很難過，每天會趁著禱告時，給予受傷的朋友與同團旅客衷心的祝福與祈禱，盼望早日康復。

市府社會局長張錦麗表示，車禍時立即啟動關懷機制，未領取慰問金者將由新店區公所代發。往生者經確認為新北市民後，將協助申請市民意外救助，每人新台幣15萬元。

社會局社會工作科科長劉文湘表示，出動10餘名社工師進駐醫院與殯儀館關懷亡者家屬及傷者，了解其需求並媒合後續服務。

劉文湘說，住院傷患多仍驚魂未定，有些傷患已出院回到社區，將持續關心是否有經濟、家庭、照顧等需求，也將與市府衛生局心理衛生科合作，給予創傷壓力與悲傷輔導。