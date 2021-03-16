再傳遊覽車重大事故 勾起多件傷心往事

台9線蘇花公路今天發生一輛國旅團遊覽車撞山壁重大車禍，目前已有6人死亡。這起事故讓人想起歷來多件令人傷心的遊覽車意外。

2017年2月13日的「蝶戀花」遊覽車翻覆，是近10餘年來，最嚴重的遊覽車事故，當時遊覽車載著44名乘客，結束武陵農場賞櫻行程，傍晚在國道5號銜接國道3號處的大轉彎，翻落邊坡，有33人死亡。調查事故原因是超速造成，但也發現駕駛過勞問題。

2016年7月19日在國道2號發生的遊覽車火燒車事故，也震驚社會，由玫瑰石通運公司營運的紅珊瑚車隊遊覽車載著陸客要去桃園國際機場搭機，卻因車頭起火燃燒並自撞護欄，車上包括陸客、司機及導遊共26人全數罹難，桃園地檢署偵查終結，認定是司機縱火自焚。

2012年12月9日在新竹尖石鄉，一輛載著多名新北市泰山國小校友到司馬庫斯旅遊的遊覽車，突然熄火並失控滑落山谷，造成13人死亡。

2010年10月21日，因梅姬颱風外圍環流加上東北季風，蘇澳及南澳出現暴雨，造成蘇花公路部分路段大量土石崩塌，由創意旅行社出團的遊覽車遭土石擊中，當場墜海，造成26人罹難。

2007年6月24日，一輛載有36名旅客遊覽車，在陽明山下山行經仰德大道時煞車失靈，擦撞轎車後衝出懸崖，摔落100公尺深山谷，造成8人死亡。

2006年12月3日，一輛搭載高雄市鼎金國小45名家長會家長、學生及志工的遊覽車在台南市楠西梅嶺墜落20多公尺深的溪谷，造成22人死亡，事後調查發現遊覽車使用再生胎問題。

1990年12月20日，一輛北上的自強號於路竹與大湖間，撞上闖在平交道上倒車的遊覽車，造成遊覽車起火燃燒，25人死亡。

1986年10月8日，一輛遊覽車台中縣谷關墜河事故，共有42人死亡。