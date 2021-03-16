蘇花公路遊覽車車禍 通運公司：會負起應負責任

新北市新店復興里自強活動遊覽車在宜蘭發生車禍，遊覽車所屬騰龍通運公司負責人的哥哥表示，旅行社租用出車，若待肇責釐清，他相信公司會負起應負的責任。

蘇花公路今天下午發生遊覽車撞山壁造成嚴重傷亡事故，遊覽車所屬的騰龍通運公司人員對媒體表示，出事的遊覽車是新車，陳姓負責人得知消息後就已趕往現場處理善後。

當媒體在現場守候時，公司負責人的哥哥也到場關心，他表示，公司開了20多年，駕駛也是朋友的兒子，才40多歲，還年輕，已有10多年開車經歷。

他表示，這次傷亡雖慘重，但也可能是車子擦撞山壁減速來使傷害降到最低，至於是否因剎車失靈肇事，這要請專家鑑定，才能釐清肇事責任。

他表示，這次是旅行社租用他弟弟的遊覽車，應由旅行社負責，但若釐清肇責後，他相信公司一定會依誠信原則負起應負的責任，而他弟弟今晚已慰問死者家屬及其他旅客，盡全力協助善後。