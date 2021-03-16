蘇花公路遊覽車車禍 通運公司：會負起應負責任

中央社 / 新北16日電
蘇花公路遊覽車車禍受傷者，被送到醫院救治。 聯合報系記者戴永華／攝影
蘇花公路遊覽車車禍受傷者，被送到醫院救治。 聯合報系記者戴永華／攝影

新北市新店復興里自強活動遊覽車在宜蘭發生車禍，遊覽車所屬騰龍通運公司負責人的哥哥表示，旅行社租用出車，若待肇責釐清，他相信公司會負起應負的責任。

蘇花公路今天下午發生遊覽車撞山壁造成嚴重傷亡事故，遊覽車所屬的騰龍通運公司人員對媒體表示，出事的遊覽車是新車，陳姓負責人得知消息後就已趕往現場處理善後。

當媒體在現場守候時，公司負責人的哥哥也到場關心，他表示，公司開了20多年，駕駛也是朋友的兒子，才40多歲，還年輕，已有10多年開車經歷。

他表示，這次傷亡雖慘重，但也可能是車子擦撞山壁減速來使傷害降到最低，至於是否因剎車失靈肇事，這要請專家鑑定，才能釐清肇事責任。

他表示，這次是旅行社租用他弟弟的遊覽車，應由旅行社負責，但若釐清肇責後，他相信公司一定會依誠信原則負起應負的責任，而他弟弟今晚已慰問死者家屬及其他旅客，盡全力協助善後。

蘇花公路 車禍 遊覽車

延伸閱讀

遊覽車撞山壁處非陸客團墜海點 新舊台9差很大

蘇花遊覽車事故釀6死 身故者初估至少可理賠400萬

蘇花公路遊覽車車禍 宜蘭縣府提供家屬查詢專線

影／「車太快了」遊覽車撞蘇花山壁 乘客：有人從破洞被拋飛

相關新聞

遊覽車撞山和11年同地點？ 公總：兩者相差7公里

宜蘭縣蘇澳鎮台9線蘇花公路115公里處，今天下午發生遊覽車疑似煞車失靈，自撞山壁事故，釀成6死慘劇，南北交通一度受阻，直...

遊覽車撞山意外釀六死 兩天一夜行程曝光

蘇花公路（台9線）114.7K東澳路段金下午4時35分發生一起遊覽車撞上山壁的重大事故，造成六人死亡、卅九人輕重傷。根據...

影／好友相約出遊卻同赴黃泉 死者丈夫：來不及看孫子出生

宜蘭縣台9線蘇花公路115公里處，今天發生遊覽車自撞山壁事故，造成6死、39輕重傷。其中傷重不治的61歲陳姓女子、63歲...

蘇花遊覽車事故釀6死 身故者初估至少可理賠400萬

宜蘭蘇花公路台9線115公里，今天下午4點半左右，發生遊覽車撞山壁的重大車禍，截至晚間8時已釀6死、30餘人受傷。金管會...

影／遊覽車撞山壁釀6死 乘客：前兩個彎特別快、差點翻車

蘇花公路115公里今天下午發生遊覽車自撞山壁車禍，其中14名輕重傷送羅東博愛醫院搶救，又1人宣告不治，整起車禍釀6死、3...

蘇花公路恢復雙向通車 林佳龍晚間10時到蘇榮探傷者

蘇花公路115公里今天下午發生遊覽車自撞山壁車禍，其中14名輕重傷送羅東博愛醫院搶救，又1人宣告不治，整起車禍釀6死、3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。