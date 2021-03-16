蘇花公路遊覽車車禍 通運公司：會負起應負責任
新北市新店復興里自強活動遊覽車在宜蘭發生車禍，遊覽車所屬騰龍通運公司負責人的哥哥表示，旅行社租用出車，若待肇責釐清，他相信公司會負起應負的責任。
蘇花公路今天下午發生遊覽車撞山壁造成嚴重傷亡事故，遊覽車所屬的騰龍通運公司人員對媒體表示，出事的遊覽車是新車，陳姓負責人得知消息後就已趕往現場處理善後。
當媒體在現場守候時，公司負責人的哥哥也到場關心，他表示，公司開了20多年，駕駛也是朋友的兒子，才40多歲，還年輕，已有10多年開車經歷。
他表示，這次傷亡雖慘重，但也可能是車子擦撞山壁減速來使傷害降到最低，至於是否因剎車失靈肇事，這要請專家鑑定，才能釐清肇事責任。
他表示，這次是旅行社租用他弟弟的遊覽車，應由旅行社負責，但若釐清肇責後，他相信公司一定會依誠信原則負起應負的責任，而他弟弟今晚已慰問死者家屬及其他旅客，盡全力協助善後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言