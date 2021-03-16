遊覽車撞山壁處非陸客團墜海點 新舊台9差很大

台9線114.7公里處今天發生一輛遊覽車撞山壁重大意外，有報導指今天事故地點與10年多前陸客遊覽車墜海處相同。公路總局澄清，台9線有新舊之分，這兩起事故點差了6到7公里。

2010年10月21日，因颱風梅姬帶來暴雨，一輛載陸客團的遊覽車，在台9線蘇花公路114.5公里附近遭大量坍方的土石擊中而墜海。

公路總局第四區養護工程處處長李順成說，當年陸客團遊覽車翻落的地點，是現在舊的台9線，位於蘇澳與東澳間，今天的事故點是屬於新的台9線，位在東澳與南澳間，主要是蘇花改完工後，道路編號也有改變，只是湊巧很雷同，實際上兩起事故地點差了約6到7公里。

李順成說，因蘇花改分成3個路段，今天事故地點是新的台9線與蘇花改共線部分，也是計劃中的蘇花安（蘇花公路安全提升）計劃路段。

今天發生事故的遊覽車載運國旅團旅客，行程是花蓮2日遊，今天是第2天，全車包括1名旅行社隨團人員共45人，目前已有6人死亡、多人輕重傷。