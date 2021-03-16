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蘇花公路遊覽車車禍 宜蘭縣府提供家屬查詢專線

中央社 / 新北16日電
宜蘭縣長林姿妙到醫院慰問傷者。聯合報系記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙到醫院慰問傷者。聯合報系記者戴永華／攝影

新北市新店區里民出遊活動，今天在宜蘭發生重大死亡車禍，宜蘭縣長林姿妙表示，已給予傷者與家屬各項協助，也提供家屬查詢專線為（03）9321492，讓家屬了解目前狀況。

新北市長侯友宜稍早在臉書表示，今天下午在宜蘭縣蘇澳鎮台9線蘇花公路115公里，發生一起遊覽車撞上山壁的嚴重車禍，車上除司機領隊，多為新店復興里民。其他傷患也已陸續送醫，他目前也趕往宜蘭的醫院中。

侯友宜表示，他在得知事故發生的第一時間也致電宜蘭縣長林姿妙，拜託務必全力搶救。

侯友宜表示，救人第一，除市府團隊已派出社會救助相關人員前往宜蘭，他也正趕往宜蘭的醫院。而傷患已陸續由救護車送往蘇澳榮民醫院、博愛醫院、聖母醫院及陽大附醫。

林姿妙在臉書表示，下午台9線蘇花公路傳來遊覽車撞山壁的不幸消息，縣府消防、衛生、警察、交通、社會等各單位立即啟動搶救及各項協助事宜。

林姿妙指出，她也在現場搶救告一段落後前往醫院探視，務必提供傷者及家屬最大的協助。

林姿妙表示，也希望傷者早日康復、願罹難者安息，也提供家屬查詢專線（03）9321492。

蘇花公路 車禍 遊覽車

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