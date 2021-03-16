蘇花公路遊覽車撞山 車齡3年定檢合格

台9線蘇花公路東澳段今天下午發生一輛遊覽車撞山壁重大事故，多人受傷，5人死亡。根據公路總局提供的資料，事故車輛車齡才3年多，今年定檢合格，車輛車籍及駕駛駕籍都正常。

公路總局說，這起事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛為騰龍通運有限公司所有，車號為KAA-0853，屬營業遊覽大客車，定檢及游姓駕駛人資格都符合規定。

根據公路總局提供的資料，事故的遊覽車2018年1月出廠，今年定檢合格，下次定檢日期是明年1月17日，車輛有加裝行車視野輔助器，但未加裝防追撞系統。

事故遊覽車游姓駕駛駕籍正常，於2000年3月30日取得職業聯結車駕照。事故車輛及駕駛都沒有違規未結案件。

公路總局說，這起事故發生在下午4時35分，地點在台9線114.7公里處，行程由好視野旅行社辦理「新店復興里-花蓮二日遊」，今天是行程第2天，事故遊覽車含駕駛、導遊共有45人，目前有5人死亡、多人受傷。

公路總局下午4時50分成立事故緊急應變小組，並與消防局相關單位保持密切聯繫，辦理後續相關事宜。