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布林肯斥人大決定破壞香港選舉制度 再點名24名遭制裁中港官員

香港01 / 梁凱怡、成依華
圖為2021年3月11日，中國國家主席習近平和高官出席全國人民代表大會閉幕典禮。（美聯社）
圖為2021年3月11日，中國國家主席習近平和高官出席全國人民代表大會閉幕典禮。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月16日根據《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）提交報告，列出涉侵蝕《中英聯合聲明》和《基本法》中方義務的人士。

布林肯指出，報告強調華府深切關注北京單方面損害香港選舉制度，並再點名列出24名遭美國制裁的中港官員，包括全國人大常委會副委員長王晨、全國人大常委譚耀宗等，表示外國金融機構若明知而與他們進行重大交易，將面對制裁。

布林肯表示，報告列出24名削弱香港自治的中國和香港官員，包括14名全國人民代表大會常務委員會副委員長，以及隸屬香港警務處國家安全處、國務院港澳事務辦公室和駐港維護國家安全公署的官員。他指，外國金融機構如果明知而與相關人士進行重大交易，將面臨制裁。

名單上的人士之前已遭美國財政部列入受制裁的實體和個人名單（SDN List），包括在2020年11月，美國財政部公布制裁香港警務處國家安全處高級警司李桂華、警務處副處長劉賜蕙等4人。

2020年12月，美國財政部宣布制裁14名全國人大常委會副委員長。2021年1月，美國財政部公布制裁譚耀宗及香港警務處國家安全處處長蔡展鵬等6人。

布林肯最新提到，人大通過修改選舉制度進一步削弱向港人承諾的高度自治，否決港人管治的聲音，是英國所指違反《中英聯合聲明》的行為。他指，尊重人權、自由和政治多元而且繁榮穩定的香港符合香港、中國內地和廣泛國際社會利益，強調美國和盟友將為港人權利和自由發聲，並對中國未能履行義務作出回應。

根據《香港自治法》，國務卿必須定期向國會提交更新，指出有份侵蝕《中英聯合聲明》和《基本法》中方義務的人。國務院2020年10月14日曾提交報告，點名港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明和行政長官林鄭月娥等人。

延伸閱讀：

再被美國國務院點名制裁　譚耀宗批美行為可恥　續貢獻國家

人大修改香港選舉制度　藍韜文批北京持續不遵守《中英聯合聲明》

文章授權轉載自《香港01》

香港 香港選舉 布林肯

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