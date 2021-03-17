布林肯斥人大決定破壞香港選舉制度 再點名24名遭制裁中港官員

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月16日根據《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）提交報告，列出涉侵蝕《中英聯合聲明》和《基本法》中方義務的人士。

布林肯指出，報告強調華府深切關注北京單方面損害香港選舉制度，並再點名列出24名遭美國制裁的中港官員，包括全國人大常委會副委員長王晨、全國人大常委譚耀宗等，表示外國金融機構若明知而與他們進行重大交易，將面對制裁。

布林肯表示，報告列出24名削弱香港自治的中國和香港官員，包括14名全國人民代表大會常務委員會副委員長，以及隸屬香港警務處國家安全處、國務院港澳事務辦公室和駐港維護國家安全公署的官員。他指，外國金融機構如果明知而與相關人士進行重大交易，將面臨制裁。

名單上的人士之前已遭美國財政部列入受制裁的實體和個人名單（SDN List），包括在2020年11月，美國財政部公布制裁香港警務處國家安全處高級警司李桂華、警務處副處長劉賜蕙等4人。

2020年12月，美國財政部宣布制裁14名全國人大常委會副委員長。2021年1月，美國財政部公布制裁譚耀宗及香港警務處國家安全處處長蔡展鵬等6人。

布林肯最新提到，人大通過修改選舉制度進一步削弱向港人承諾的高度自治，否決港人管治的聲音，是英國所指違反《中英聯合聲明》的行為。他指，尊重人權、自由和政治多元而且繁榮穩定的香港符合香港、中國內地和廣泛國際社會利益，強調美國和盟友將為港人權利和自由發聲，並對中國未能履行義務作出回應。

根據《香港自治法》，國務卿必須定期向國會提交更新，指出有份侵蝕《中英聯合聲明》和《基本法》中方義務的人。國務院2020年10月14日曾提交報告，點名港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明和行政長官林鄭月娥等人。

Today the United States listed 24 PRC and Hong Kong officials under the Hong Kong Autonomy Act in response to the PRC further undermining the autonomy, rights, and freedoms promised to people in Hong Kong. #StandWithHongKong https://t.co/jYvPxgFh54 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2021

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文章授權轉載自《香港01》