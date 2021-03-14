英國：中國持續不遵守中英聯合聲明

英國周六（3月13日）表示，在北京宣布徹底改變香港的選舉制度後，中國不再遵守《中英聯合聲明》。

英國外交大臣拉布發表聲明說，英國認為中國現處於“持續不遵守”《中英聯合聲明》的狀態中。

該聯合聲明簽署於1997年英國將香港主權移交給中國之前，旨在緩解人們對香港在北京統治下的未來的擔憂。它承諾這個金融中心的特殊地位，包括管理自身事務的高度自主權和言論自由的權利。

但是，英國外交大臣拉布表示，北京決定 "強行進行激進的改變，限制香港選舉制度的參與度"，是對條約的 "進一步明顯違反"。

拉布說，這是旨在騷擾和扼殺所有批評中國政策的聲音的模式的一部分，也是中方不到九個月以來第三次違反《中英聯合聲明》。

他說，中國當局持續采取的行動讓我現在必須公告，英國認為北京現處於持續不遵守《聯合聲明》的狀態，這表明北京的承諾與行動之間的鴻溝日益擴大。

英國一直強烈批評中國對香港民主運動人士的打壓，並通過宣布一項新的簽證計劃，為數百萬香港居民提供獲得英國公民身份的途徑。該計劃於今年1月開始運作，為想要逃避中國鎮壓的異議人士敞開了大門，激怒了北京。

北京的行動與承諾之間的差距越來越大

在2019年香港發生大規模抗議活動後，北京采取堅決的行動，拆除香港的民主支柱。

中國的橡皮圖章議會全國人大周四（3月12日）投票決定賦予北京否決候選人的權力。該機構正在采取行動確保只有 "愛國者 "才能管理這座城市。

拉布說，最新的舉動是表明北京的行動與承諾之間的差距越來越大。

他說，英國將繼續捍衛香港人民。中國必須按照其法律義務行事，並尊重香港的基本權利和自由。

中國公布的新的選舉規定引發了國際社會的譴責。

美國國務卿布林肯稱這是 "對《中英聯合聲明》中向香港人承諾的自治權的直接攻擊"。布林肯說，"這些行動通過限制政治參與、減少民主代表性和扼殺政治辯論，剝奪了香港人在自己的治理中的發言權。"

歐盟在譴責中國全國人大這次投票時警告中國，它可能會采取 "進一步措施"。

歐盟首席外交官博雷爾代表歐盟說，"中國全國人大今天通過了一項決定，將對香港的民主問責和政治多元化產生重大影響。"

此前，歐盟已決定限制出口可能用於監控香港的設備。歐盟外長們還討論了如果局勢惡化，如何實施更廣泛制裁的問題。

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