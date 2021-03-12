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24港人發公開信 呼籲歐盟對中國大陸說「不」

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英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在3月11日刊登了這封來自24名港人的公開信。圖／德國之聲中文網
英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在3月11日刊登了這封來自24名港人的公開信。圖／德國之聲中文網

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在3月11日刊登了這封來自24名港人的公開信。這封信由該非政府組織發起，由24名香港活動人士簽署，其中包括許智峰、羅冠聰、鄺頌晴、邵嵐、黃台仰等13名海外流亡人士。

信中表示，北京違背了其根據《中英聯合聲明》所應承擔的國際義務，「鑑於北京正在改寫香港選舉制度，……在嚴厲的香港國安法下大規模逮捕民主派議員和活動人士，侵犯受到香港基本法和《公民權利和政治權利國際公約》保障的基本自由，我們無法理解歐盟如何可以繼續推進簽署這項投資協定」。

中國全國人大3月11日表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定》，進一步減少香港立法機構的民主代表權，並引入機制來審查候選人對中國政府的忠誠度。

在公開信中，這些香港活動人士還寫道，北京在香港問題上已經公開無視其國際義務，「歐盟還期望中國在新的雙邊投資協議中履行其義務，這是荒謬的」。「因此，我們敦促你們在香港國安法被廢除前、在所有民主派活動人士被釋放前，不要簽署《中歐全面投資協定》。」

這封公開信還在結尾指出，如果歐盟批准該協定，這會鼓勵中國在台灣問題和人權等問題上變得更加咄咄逼人。信中說：「……歐盟必須劃出明確的紅線和條件，否則中共將認為可以繼續不受追究的濫用其權力」。

「被動的歐盟」

英國《衛報》第一時間對這封公開信進行了報導，並指出目前正值歐盟準備兜售投資協定之際，該協定必須通過歐洲議會議員們的批准才能生效。針對該協議，歐洲議會內部存在不少質疑聲音。

報道分析指出，「對於決心抵制該投資協定的大批歐洲議會議員們而言，這封信可能成為強大的武器」。

《衛報》的報道還指出，許多歐洲議會議員表示，歐盟在發表聲明譴責中國改變香港選舉制度的同時，也主張與中國建立更緊密的經濟聯系，這讓歐盟處於非常被動的位置。歐盟委員會方面則表示，這份與中方的協定可以改善歐盟企業在中國的市場准入，保護知識產權，並在人權問題上發揮槓桿作用。歐盟方面也指出，如果要歐盟在經濟上與中國脫鉤是不現實的，「當參與是唯一選擇時，最好的就是在更公平的條件下與中國競爭」。

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本文章由德國之聲授權提供】

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