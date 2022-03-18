日本強震搖出路面駭人裂縫 工程單位神速搶修驚呆網友

日本福島外海16日晚間發生規模7.4強震，造成關東地區208萬戶停電、列車出軌、高速公路龜裂以及多人傷亡，其中東北道高速公路國見至白石南下路段更出現長達百米、寬達30公分的嚴重裂縫，相關單位緊急封閉該路段，進行修復。

NEXCO東日本東北分公司負責日本高速公路管理營運，從他們在推特的PO文可以看見，強震造成的路面裂縫寬度相當於一名成年男性的腳掌，十分嚇人，NEXCO在17日上午7時宣布封路後，緊急投入修復工作，沒想到在當天下午3點30分就宣布修整完畢，並PO出完好的高速公路路面圖，全程僅僅花費大約八小時，修復效率之高，令大眾嘖嘖稱奇。

NEXCO東日本東北分公司僅花八小時就將強震導致的高速公路路面裂縫修復完畢。圖擷自 推特

驚人的效率讓日本網友覺得不可思議，「前後對比只時隔8小時，太厲害了吧，謝謝你們」、「辛苦了，小心餘震並加油」、「一大早就辛苦了，多虧各位的努力，讓大家可以安全行駛。真的非常感謝」、「真慘烈，這一震竟讓道路陷落跟龜裂成這樣…修復加油」、「修復後看不出原來龜裂的如此嚴重，辛苦了」，台灣網友見狀也紛紛大讚日本工程的效率與品質，「這在台灣工期要拉到半年以上」、「台灣修完反而凹凸不平」。