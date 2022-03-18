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日本強震搖出路面駭人裂縫 工程單位神速搶修驚呆網友
日本福島外海16日晚間發生規模7.4強震，造成關東地區208萬戶停電、列車出軌、高速公路龜裂以及多人傷亡，其中東北道高速公路國見至白石南下路段更出現長達百米、寬達30公分的嚴重裂縫，相關單位緊急封閉該路段，進行修復。
NEXCO東日本東北分公司負責日本高速公路管理營運，從他們在推特的PO文可以看見，強震造成的路面裂縫寬度相當於一名成年男性的腳掌，十分嚇人，NEXCO在17日上午7時宣布封路後，緊急投入修復工作，沒想到在當天下午3點30分就宣布修整完畢，並PO出完好的高速公路路面圖，全程僅僅花費大約八小時，修復效率之高，令大眾嘖嘖稱奇。
驚人的效率讓日本網友覺得不可思議，「前後對比只時隔8小時，太厲害了吧，謝謝你們」、「辛苦了，小心餘震並加油」、「一大早就辛苦了，多虧各位的努力，讓大家可以安全行駛。真的非常感謝」、「真慘烈，這一震竟讓道路陷落跟龜裂成這樣…修復加油」、「修復後看不出原來龜裂的如此嚴重，辛苦了」，台灣網友見狀也紛紛大讚日本工程的效率與品質，「這在台灣工期要拉到半年以上」、「台灣修完反而凹凸不平」。
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