日東北大地震 多家大廠生產受到影響

集微網消息，據日經新聞報導，截至目前，16日晚間日東北近海發生的強烈地震，已經對多家本土電子企業生產造成影響。



據日經統計，索尼集團在宮城縣白石市和山形縣鶴岡市的半導體工廠在地震後均已停工，以確認損壞情況。

日經新聞稱，存儲產品巨頭鎧俠控股的巖手縣北上工廠生產設備據稱檢測到震動，部分生產線停止運行，員工與建築物沒有損壞，影響程度正在確認中。

村田製作所已停止在東北的四家工廠運營，其中位於宮城縣東美市的一家工廠據報發生火災，起火原因和設備損壞情況正在確認中。該工廠生產用於智能手機和汽車的稱為片式電感器的電子元件。

日經新聞還提及，瑞薩電子則在地震後立即暫停了中工廠（茨城縣常陸那珂市）和高崎工廠（群馬縣高崎市）的運營。雖然暫時停電，但已經恢復。生產恢復則將根據製造設備的狀況來決定。