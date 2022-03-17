日本發生強震 豐田、日產最新回應曝光

日本地牛再翻身！16日日本福島外海驚傳規模7.3的大地震，附近區域劇烈搖晃，宛如重演311地震。中研院地球科學所兼任研究員汪中和受訪時說，日本處於四個板塊交界處，全國都是地震頻發的範圍。他更指出，因為311地震是規模9的超級強震，確實有可能是311的餘震，更顯示該區風險仍相當高。

2022-03-17 17:26