日本發生強震 豐田、日產最新回應曝光
集微網消息，日本福島東北部海岸昨（16）日晚間發生7.3級強震，各企業正忙於確認位於震中附近工廠的情況。
據日本《每日新聞社》報導，豐田汽車的宮城大衡工廠和巖手工廠將於今日起停產。兩家工廠在地震發生後天花板脫落、零部件從架子上掉落。豐田汽車表示，如果能夠確認安全，將在今晚重新啟動工廠的運營，對生產的影響還在確認中。另外，豐田汽車用於生產引擎的宮城大和工廠在地震發生後也停止了運轉，預計今日將恢復運轉。
日產汽車生產發動機的磐城市工廠為了疏散員工，於今日淩晨停止了運轉。原本計劃17日早上到20日停止運轉，至於21日以後能否恢復運轉今後再做評估。據說目前還沒有發現大的損失。
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