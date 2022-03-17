311餘震猶存 學者：日地震風險仍高

日本地牛再翻身！16日日本福島外海驚傳規模7.3的大地震，附近區域劇烈搖晃，宛如重演311地震。中研院地球科學所兼任研究員汪中和受訪時說，日本處於四個板塊交界處，全國都是地震頻發的範圍。他更指出，因為311地震是規模9的超級強震，確實有可能是311的餘震，更顯示該區風險仍相當高。

汪中和指出，日本列島由歐亞大陸、菲律賓海、北美大陸、太平洋4個板塊衝撞形成，全國都是地震頻發的範圍。16日晚間發生的大地震，位於該國東北海溝型地震帶，過去經常有嚴重災害的地震出現。

有關海溝型地震帶，中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾表示，「海溝型地震」為隱沒板塊界面型地震，這類型的地震因富含低頻震波容易「慢慢搖」，並且與大樓產生共振、共鳴。

而針對日本氣象廳指出「此次地震為311餘震」的說法，汪中和回應表示，「這是可能的」，因為311地震是規模高達9的超級地震，影響的時間會較長，如2021年2月13日福島外海附近所發生規模7.3的大地震，也被歸為311的餘震，顯示「該區地震的風險仍然十分高」。

他補充說，地震災害的大小與震度、震源深度有關。正常來說，震源越深，地表的震度就越小。這次地震的深度約有57公里深，減輕了地表的震度，也減少了地震的災害程度。另外，日本全國上下都重視防災，也是災情沒有持續擴大的因素。

台灣位於歐亞板塊和菲律賓海板塊的邊界上，也是地震的好發帶。汪中和提醒說，2021年全球發生21起規模7以上的大地震，顯示近期地震的活躍度甚高，呼籲台灣的民眾要提高警覺，隨時做好防震的準備工作。

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