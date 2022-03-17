聽新聞
test
0:00 / 0:00
「東京大停電」俯瞰照曝光 7.4強震震出兩個世界：像電影一樣
日本東北地區福島縣外海16日晚間23時36分（台灣時間10時36分）發生規模7.4強震，目前已造成4死97傷、東北新幹線列車脫軌、大規模停水停電等災情，影響範圍廣。東京一名網友在地震後分享當地高空俯瞰照，可明顯現出市區因停電明顯劃分出一明一暗兩個世界，呈現罕見景像。
16日福島縣外海發生7.4強震，隨後發出海嘯注意報（海嘯高度一公尺以下），強震造成福島縣、宮城縣多處災情，關東地區也有一都八縣發生大範圍停電。一名東京網友震後在推特分享俯拍東京都文京區停電時的奇景。
從えぬまったん貼出的照片可看到文京區陷入一片漆黑，其他地區仍燈火通明，中央高樓彷彿一道界線隔開兩個世界，十分罕見，瞬間吸引逾10萬網友按讚分享。有網友認為東京都由多個發電廠供電，會發生這種情況太不可思議。
此外，網友山口也分享弟弟騎車回家的情形，「好恐怖，好像電影」，只見騎士騎車半途忽然周遭一片漆黑，騎士也錯愕停車四處張望。另一名網友lillita則分享東京浦田車站附近的狀況，一間飯店燈光受停電影響閃爍不停，同時不停播放警報聲，讓人覺得有點可怕。有內行網友便解答，這是協助疏散住客的警報聲，一邊通知住客「緊急出口在這裡」，一邊用閃光吸引注意。
綜合日媒報導，此次大停電是因東京電力公司為防止因發電、送電設備導致災難性停電，因此啟動名為UFR的系統加以防範，在地震1小時後，停電戶已陸續恢供電。
弟がバイクで帰宅中にリアルタイムで地震があって停電に遭遇した瞬間。これは怖い、映画やん。 pic.twitter.com/UmdRaIfy2c— Sho Yamaguchi (@yamashomove) March 16, 2022
蒲田駅付近が停電で真っ暗な世界になってる。信号も。そんな中、スーパーホテルがやばいアラーム鳴らし始めた。。#地震 pic.twitter.com/sShuyOz69r— lillita (@soy_lilly) March 16, 2022
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言