「東京大停電」俯瞰照曝光 7.4強震震出兩個世界：像電影一樣

日本東北地區福島縣外海16日晚間23時36分（台灣時間10時36分）發生規模7.4強震，目前已造成4死97傷、東北新幹線列車脫軌、大規模停水停電等災情，影響範圍廣。東京一名網友在地震後分享當地高空俯瞰照，可明顯現出市區因停電明顯劃分出一明一暗兩個世界，呈現罕見景像。

16日福島縣外海發生7.4強震，隨後發出海嘯注意報（海嘯高度一公尺以下），強震造成福島縣、宮城縣多處災情，關東地區也有一都八縣發生大範圍停電。一名東京網友震後在推特分享俯拍東京都文京區停電時的奇景。

從えぬまったん貼出的照片可看到文京區陷入一片漆黑，其他地區仍燈火通明，中央高樓彷彿一道界線隔開兩個世界，十分罕見，瞬間吸引逾10萬網友按讚分享。有網友認為東京都由多個發電廠供電，會發生這種情況太不可思議。

此外，網友山口也分享弟弟騎車回家的情形，「好恐怖，好像電影」，只見騎士騎車半途忽然周遭一片漆黑，騎士也錯愕停車四處張望。另一名網友lillita則分享東京浦田車站附近的狀況，一間飯店燈光受停電影響閃爍不停，同時不停播放警報聲，讓人覺得有點可怕。有內行網友便解答，這是協助疏散住客的警報聲，一邊通知住客「緊急出口在這裡」，一邊用閃光吸引注意。

綜合日媒報導，此次大停電是因東京電力公司為防止因發電、送電設備導致災難性停電，因此啟動名為UFR的系統加以防範，在地震1小時後，停電戶已陸續恢供電。