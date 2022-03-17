仙台地震中在夜空發出強光 網熱議：日本地震都有它

日本昨(16)日晚間11點36分(台灣時間晚間10時36分)於東北地方福島海域發生規模7.4強震，造成至少4死97人受傷。從NHK的畫面中，在影片最後的20秒內，明顯看出從仙台機場和仙台市區，從遠方在一瞬間都爆發出強烈白光，引起網友熱議：那是什麼？

PTT網友詢問：「有人知道那個白光是什麼嗎？該不會又發生...」不少人發現，每回日本地震好像都會出現如爆炸般的光芒，讓人不禁好奇這是什麼。也有人在推特貼出擷圖畫面稱：「日本大地震時，看見一道奇異的光從天上照到大地！」

有人推測，是不是有變電站還發電廠爆炸，才在夜空中形成這樣的詭異情景，有眼尖網友還發現，在一瞬光芒之後，整個光亮就消失了，並不是一直在閃爍；不少網友從科學角度觀察此現象，認為這是火山爆發會引起的閃電雲，似乎在菲律賓也有過，也有人說是岩層釋放氡氣，氡氣氧化後釋放光能的結果，或地光自然現象。

也有不少人將地震閃光引出不少科幻電影的聯想，有人說是永恆族的薩諾斯或哥吉拉要打開傳送門了，也有人說是哥吉拉真的出現了，「在吐白光」，或是某場聖杯戰爭開打，也有網友以日本地震揶揄近日台灣停電的原因：「敢保證不是剪電纜」。針對這次地震，也有人驚呼：「真的離311的前震好近喔，怕爆。」

其實地震發生的前後，的確會產生「地震光」，出現的方式與極光的外觀很像，光譜可由白到藍，通常時間會持續幾秒至幾十秒不等。此外，地震光的大小和亮度並非與地震能量、地震規模或地震震度成正比。有時地震所產生的電磁波也會干擾到無線電的通訊功能。歷史上出現地震光的地震包括：1920年的中國海原大地震、1965年日本長野縣的松代大地震、1976年河北唐山大地震，和2016年日本熊本縣地震、2021年的格雷羅地震。台灣的部分則有高雄美濃地震、2018年的花蓮地震。