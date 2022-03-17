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日本強震讓色情雜誌散落一片 男網友心碎：那是我的基地

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自推特
圖擷自推特

日本昨(16)日晚間11點36分(台灣時間晚間10時36分)於東北地方福島海域發生規模7.4強震，造成至少2死126人受傷。有推特網友PO出一張日本當地色情雜誌店雜誌因強震散落一片的慘況，讓不少男網友心碎直呼：「那是我的基地啊！」

原PO在推特上PO出一張在日本的色情雜誌店因強震讓雜誌散落一地的照片，並表示：「從這張照片讓我發現日本地震了」。該文引起網友熱議，男網友見文都心碎哀號：「那是我的基地啊」，還有人發現照片裡的牆上仍有一張稍大的裸女海報未掉落，紛紛詢問「她是誰，想蒐尋她的影片來看。」

有人PO文表示，想像一下復原這些雜誌需要做多少工作，也有在日本的網友回應，家中也出現一樣的情形，也對要復原震後的災情很頭大。

地震 福島地震

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