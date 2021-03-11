快搜尋「3.11」！日本雅虎就捐錢復興災區 愛心搜尋已捐千萬

今（11）日是日本311東日本大地震10周年，知名部落客林氏璧今早發文提醒，台灣時間晚間11點前到yahoo.jp搜索關鍵字「3.11」，日本雅虎就會捐贈10日圓（約2.6塊台幣）幫助受災地的復興作業。

林氏璧表示，2016年，總共有2,466,206人搜索，日本雅虎捐出了24,662,060日圓（約台幣638萬）給10個和災區復興支援有關的團體。2018、2019年則分別有4,187,511人及6,330,031人搜尋，日本雅虎便捐出41,875,110日圓（約台幣1084萬）與上限50,000,000日圓（約台幣1294萬）給6個和復興支援有關的團體。

每年度搜尋人數逐漸攀升，去年搜尋人數創新高，來到8,484,709人，日本雅虎同樣捐出上限50,000,000日圓。

實測效果可見，只要在yahoo.jp網站搜尋「3.11」關鍵字，就會收到通知日本雅虎將捐款10日圓的訊息，旁邊也可見截至日本時間下午4點20分已累計5,180,667次搜尋次數，相當於已捐出約台幣1341萬元。

實測在網站上搜尋「3.11」即可收到日本雅虎將捐出10日圓的訊息。圖擷自日本雅虎網站。

文末，林氏璧提到，新型冠狀病毒疫情超過1年了，改變了全世界，雖有疫苗曙光，但也有變種病毒的隱憂，原本日本舉國上下期待的東京奧運，已經決定不讓海外旅客入場。林氏璧也為日本加油打氣，「日本、台灣一起加油，一起撐過這次的疫情吧，我會耐心等待可以安心回到日本玩耍的那一天，我們一定會再見的！」