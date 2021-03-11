當年獲得救助 311地震受災戶少年加入自衛隊救人實現夢想

日本311東北大地震，曾造成巨大的生命財產損失。如今轉眼間已過十年，仍有許多傷痛，至今還難以平息。不過也有在這十年間徹底轉變，從受災者身分蛻變的人們。日本媒體報導，當初一位得到日本自衛隊相助的男孩，現在反成了救人的自衛隊隊員。

根據日本媒體「ディリー」報導，目前擔任陸上自衛隊隊員的中山裕晧，去年12月曾參與新瀉縣的雪災，分配物資幫助雪中受困民眾。他當初在東北大地震時，還只是個10歲的小五學生。兒時的中山，曾經以當上緊急救護員為夢想。但在大地震發生之後，中山注意到了自衛隊的救災身姿，從此改變了他的想法。

當時因為地震的關係，讓中山的許多同學家中倒塌。而中山雖然沒事，但該區域也因為設備遭破壞，面臨到斷水的危機。此時救助大家的，是不斷派車供水的自衛隊。對不安的眾人而言，親切地分配水資源，幫年邁及行動不便者扛起水桶的自衛隊員們，是能撫平心中情緒的莫大存在。

到了地震三個月後，災況逐漸穩定下來，自衛隊員們即將離開時，還跟中山等小朋友們進行了一場棒球友誼賽。和這些憧憬的隊員們一起打球、歡笑，對中山而言是忘不了的珍貴回憶。此時的中山，便立下了未來也要加入自衛隊的夢想。

如今中山已經加入自衛隊兩年，他認為，就算眼下看似太平無事，但災害何時會出現，都是無法預料的。為了隨時都能夠應變，他也日夜訓練自己。當時救助過他的自衛隊員，曾告訴他要成為自衛隊，必須抱持著「強大且溫柔」的心，如今就算夢想實現，不過為了幫助到更多人，中山仍會以這樣的信念繼續奮鬥下去。