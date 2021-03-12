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媒體低調不報「同居風波」也擋不住！ 王定宇討論度直線超車蔡英文

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立委王定宇（左）昔日曾陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右）掃街拜票。圖／摘自顏若芳臉書
立委王定宇（左）昔日曾陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右）掃街拜票。圖／摘自顏若芳臉書

文／翁筠茜

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳，3月9日遭鏡週刊爆料疑似同居，引發軒然大波，王定宇因此登上《網路溫度計》政治人物週聲量排行第1名，以112,968篇聲量超越總統蔡英文，顏若芳則是第3名，兩人儼然變成全台最受關注的房東、房客。

▲王定宇以112,968篇週聲量超越總統蔡英文。

image source：網路口碑／政治人物（分析區間：2021/03/04~2021/03/10）

各大媒體爭相報王定宇、顏若芳　親綠媒體不見報導

3月9日《鏡週刊》以「王定宇藏地下情」標題報導王定宇與顏若芳同居，但由於王定宇、顏若芳同屬民進黨的「湧言會」，且湧言會領導人正為三立電視董事長林崑海，親綠媒體多不報導兩人同居消息。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查3月9日至10日報導王定宇及顏若芳的新聞，可以看到以《雅虎新聞》露出最多，共有91篇報導，第2名是《中時電子報》79篇，第3名則是《東森新聞》51篇，唯獨《三立新聞》一篇都沒有，《民視新聞》唯一一篇相關報導目前已下架，《年代新聞》與《壹電視》都僅有一則。

▲3月9日至10日各家媒體報導王定宇及顏若芳的同居疑雲新聞。

image source：網路溫度計

▲《民視新聞》唯一一篇相關報導目前已下架。

image source：Google

當事人澄清只是房東、房客　網路討論著重「地下情」

在親綠媒體多不報導的情況下，王定宇及顏若芳的同居疑雲在整體社會的討論度仍然很高，讓王定宇9日當天即登上Google熱搜第1名，有超過10萬筆搜尋。

▲王定宇3月9日登上Google熱搜第1名，有超過10萬筆搜尋。

image source：Google Trends

儘管王定宇及顏若芳宣稱兩人只是房東、房客的關係，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，但仍可看到熱門關鍵字出現「地下情」、「通姦」、「拋嫩妻」的字眼。

▲王定宇及顏若芳熱門關鍵字出現「地下情」、「通姦」、「拋嫩妻」。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/03/09-2021/03/10 ）

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察王定宇及顏若芳事件的關鍵領袖，可看到大多為親藍媒體，包括中天電視的《中天新聞》及《大新聞大爆卦》、TVBS的《新聞大白話》及《國民大會》，還有《中時新聞網》。

▲多家親藍媒體報導王定宇疑似地下情，引起社會討論。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／關鍵領袖（分析區間：2021/03/09-2021/03/10 ）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月09日至2021年03月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王定宇與顏若芳』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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王定宇 顏若芳 民進黨

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