媒體低調不報「同居風波」也擋不住！ 王定宇討論度直線超車蔡英文

文／翁筠茜

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳，3月9日遭鏡週刊爆料疑似同居，引發軒然大波，王定宇因此登上《網路溫度計》政治人物週聲量排行第1名，以112,968篇聲量超越總統蔡英文，顏若芳則是第3名，兩人儼然變成全台最受關注的房東、房客。

▲王定宇以112,968篇週聲量超越總統蔡英文。



image source：網路口碑／政治人物（分析區間：2021/03/04~2021/03/10）

各大媒體爭相報王定宇、顏若芳 親綠媒體不見報導

3月9日《鏡週刊》以「王定宇藏地下情」標題報導王定宇與顏若芳同居，但由於王定宇、顏若芳同屬民進黨的「湧言會」，且湧言會領導人正為三立電視董事長林崑海，親綠媒體多不報導兩人同居消息。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查3月9日至10日報導王定宇及顏若芳的新聞，可以看到以《雅虎新聞》露出最多，共有91篇報導，第2名是《中時電子報》79篇，第3名則是《東森新聞》51篇，唯獨《三立新聞》一篇都沒有，《民視新聞》唯一一篇相關報導目前已下架，《年代新聞》與《壹電視》都僅有一則。

▲3月9日至10日各家媒體報導王定宇及顏若芳的同居疑雲新聞。

image source：網路溫度計

▲《民視新聞》唯一一篇相關報導目前已下架。

image source：Google

當事人澄清只是房東、房客 網路討論著重「地下情」

在親綠媒體多不報導的情況下，王定宇及顏若芳的同居疑雲在整體社會的討論度仍然很高，讓王定宇9日當天即登上Google熱搜第1名，有超過10萬筆搜尋。

▲王定宇3月9日登上Google熱搜第1名，有超過10萬筆搜尋。

image source：Google Trends

儘管王定宇及顏若芳宣稱兩人只是房東、房客的關係，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，但仍可看到熱門關鍵字出現「地下情」、「通姦」、「拋嫩妻」的字眼。

▲王定宇及顏若芳熱門關鍵字出現「地下情」、「通姦」、「拋嫩妻」。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/03/09-2021/03/10 ）



再從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察王定宇及顏若芳事件的關鍵領袖，可看到大多為親藍媒體，包括中天電視的《中天新聞》及《大新聞大爆卦》、TVBS的《新聞大白話》及《國民大會》，還有《中時新聞網》。

▲多家親藍媒體報導王定宇疑似地下情，引起社會討論。



image source：KEYPO大數據關鍵引擎／關鍵領袖（分析區間：2021/03/09-2021/03/10 ）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月09日至2021年03月10日。

【延伸閱讀】

立委免費宿舍、王定宇分租房格局曝光！網友大讚這間「真的超好」

顏若芳爆秘戀？回顧蔡阿嘎十大正妹候選人現況 雙「芳」陷桃色風波

後蔡英文時期十大政治領袖民調出爐 藍綠白戰將「政壇聲量」揭曉





小編精選新聞不錯過，馬上點選加入 【網路溫度計telegram】 telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



