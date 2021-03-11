快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇對同居事件撂重話「好自為之」 網怒：立委好大我好怕

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委王定宇（左）遭「鏡週刊」爆料與民進黨發言人顏若芳（右）疑似同居，外界紛紛諷刺兩人的「租房」關係。」 記者陳正興／翻攝
民進黨立委王定宇（左）遭「鏡週刊」爆料與民進黨發言人顏若芳（右）疑似同居，外界紛紛諷刺兩人的「租房」關係。」 記者陳正興／翻攝

民進黨立委王定宇遭爆料與同黨發言人顏若芳住同個屋簷下，雖然兩人澄清是房東房客關係，但仍止不住排山倒海的懷疑聲浪，有人質疑王定宇每天在臉書「打假卡」，讓王定宇今（11）日打卡時說重話「刻意毀謗的就好自為之」，這番話讓網友們紛紛表示「這是恐嚇嗎」、「立委好大，我好怕」。

顏若芳被指與已婚的王定宇同居，即便兩人口徑一致表示「只分租不同房」，顏若芳也稱王是半年前才開始向她租房，但總統府前機要吳清風昨日貼文指出，王定宇2020年3月19日的打卡照就是從他口中所謂的「分租房間」開始，時間比對讓兩人說法不攻自破。而王定宇今日的早安文澄清，打卡不代表自己的位置，還說「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之」，此話一出讓臉書「爆料公社」網友們反酸「我好怕」。

許多人抨擊王定宇根本是在欲蓋彌彰，「有官舍何必分租」、「只要在同個空間雙方有付錢的都可以用分租解釋？」，也有網友揶揄「我出一倍的價錢，分租給我」，質疑房租每個月8000根本不合理，不解王定宇為何還要強辯。但也有人替王定宇的同居疑雲緩頰，認為「在台北分租房間根本是常態」，不解為何要放大檢視，遭到另批人嗆「希望立委提告以示清白」。

王定宇遭質疑與顏若芳同住風波尚未平息，王定宇的一句「好自為之」讓網友們不滿，認為是在公然恐嚇，也有人玩笑酸「安啦！顏色對了」、「人家有本事8000元租屋附管家」，紛紛要王定宇坦承，否則「硬凹只是更難看」。

顏若芳 王定宇

相關新聞

為何王定宇急復出？徐巧芯3字神解「袂見笑」

捲入「同居風波」的民進黨立委王定宇神隱2天後，今天不僅開始上政論節目，還在臉書槓上監察院，引發關注。

財產申報疑雲 監察院打臉王定宇：絕沒誤觸

民進黨立委王定宇深陷疑似婚外情疑雲，連財產申報也被質疑「複製貼上」，連續兩年一模一樣。王定宇稱監院告知，申報人員誤觸，烏...

【重磅快評】監院打臉王定宇 只演半場好戲而已？

民進黨立委王定宇的新聞熱度欲冷不易，在傳出與民進黨發言人顏若芳緋聞後，今天再爆去年和前年的申報財產資料一模一樣，監察院起...

王定宇對同居事件撂重話「好自為之」 網怒：立委好大我好怕

民進黨立委王定宇遭爆料與同黨發言人顏若芳住同個屋簷下，雖然兩人澄清是房東房客關係，但仍止不住排山倒海的懷疑聲浪，有人質疑王定宇每天在臉書「打假卡」，讓王定宇今（11）日打卡時說重話「刻意毀謗的就好自為之」，這番話讓網友們紛紛表示「這是恐嚇嗎」、「立委好大，我好怕」。

財產申報「2年完全一樣」有誤？王定宇控：監院鬧烏龍

民進黨立委王定宇被爆與同黨發言人顏若芳同居，更有媒體報導出王定宇財產申報2年完全相同。王定宇今在臉書發文表示，他已接到監...

王定宇財產申報二年完全相同 監院：若收到檢舉會調查

民進黨立委王定宇在傳出與疑似與民進黨發言人顏若芳同居後，今天再被爆出財產申報紀錄有問題。查閱監察院財產申報資料，王定宇2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。