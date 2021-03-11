王定宇對同居事件撂重話「好自為之」 網怒：立委好大我好怕

民進黨立委王定宇遭爆料與同黨發言人顏若芳住同個屋簷下，雖然兩人澄清是房東房客關係，但仍止不住排山倒海的懷疑聲浪，有人質疑王定宇每天在臉書「打假卡」，讓王定宇今（11）日打卡時說重話「刻意毀謗的就好自為之」，這番話讓網友們紛紛表示「這是恐嚇嗎」、「立委好大，我好怕」。

顏若芳被指與已婚的王定宇同居，即便兩人口徑一致表示「只分租不同房」，顏若芳也稱王是半年前才開始向她租房，但總統府前機要吳清風昨日貼文指出，王定宇2020年3月19日的打卡照就是從他口中所謂的「分租房間」開始，時間比對讓兩人說法不攻自破。而王定宇今日的早安文澄清，打卡不代表自己的位置，還說「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之」，此話一出讓臉書「爆料公社」網友們反酸「我好怕」。

許多人抨擊王定宇根本是在欲蓋彌彰，「有官舍何必分租」、「只要在同個空間雙方有付錢的都可以用分租解釋？」，也有網友揶揄「我出一倍的價錢，分租給我」，質疑房租每個月8000根本不合理，不解王定宇為何還要強辯。但也有人替王定宇的同居疑雲緩頰，認為「在台北分租房間根本是常態」，不解為何要放大檢視，遭到另批人嗆「希望立委提告以示清白」。

王定宇遭質疑與顏若芳同住風波尚未平息，王定宇的一句「好自為之」讓網友們不滿，認為是在公然恐嚇，也有人玩笑酸「安啦！顏色對了」、「人家有本事8000元租屋附管家」，紛紛要王定宇坦承，否則「硬凹只是更難看」。