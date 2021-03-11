王定宇財產申報二年完全相同 監院：若收到檢舉會調查

民進黨立委王定宇在傳出與疑似與民進黨發言人顏若芳同居後，今天再被爆出財產申報紀錄有問題。查閱監察院財產申報資料，王定宇2020年、2019年申報的財產資料一模一樣。監察院財產申報處處長陳美延表示，根據相關法規，財產申報紀錄會在每年5月抽出總申報人數的5%，進行實質查核，但若接到陳情、檢舉，仍有啟動個案查核機制。

陳美延表示，王定宇申報紀錄為何連續2年相同，應由當事人做說明，若發現當時申報紀錄有誤，也應及時上網重新上傳申報資料。

根據廉政專刊資料顯示，王定宇最近2次財產申報日期分別是2019年11月1日、2020年11月1日；對照兩次資料發現，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券193萬4070元、8筆保險，以及34個帳戶的存款金額，兩次申報資料完全一模一樣。

陳美延表示，王定宇採用的是網路申報。根據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，申報人送至監院的財產申報紀錄，僅會採取形式審核；若為紙本送件，審核項目包括基本資料應填寫完整，信託申報者應檢附相關文件，塗改處應蓋章或簽名，手寫申報者字跡應清晰等；若為網路申報，只要不漏填各欄位資訊，通過系統防呆機制，就能完成形式審核。

陳美延指出，監院一年有約8000件財產申報資料，實質審核有無申報不實、錯誤部分，會在每年5月廉政委員會，由監委隨機抽籤，抽出總申報人數5%的資料進行實質查核；此外，另有個案機制，若收到民眾陳情、檢舉，仍會視情況啟動個案查核，目前監院尚未收到對王定宇財產申報的任何陳情、檢舉。

根據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」第6條規定，申報人於申報後發現申報資料錯誤時，得重新詳實填寫申報表，提出於原受理申報機關（構）申請更正，原申報表不得抽換；其採網路申報方式者，得自行更正後重新上傳申報資料。

陳美延解釋，目前實務上是採在5月抽籤前，若發現登載錯誤部分都能即時更正，新舊資料將併呈；但若已被抽中籤，在做更正，則視為無效；同理，若收到陳情、檢舉，已啟動對個案查核，該申報人再做更改申報紀錄，同樣視為無效。