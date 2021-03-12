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梅根哈利專訪／一個訪問 反映英國24年來毫無進步

香港01 / 歐敬洛／報導
哈利王子與梅根接受歐普拉專訪。路透社
哈利王子與梅根接受歐普拉專訪。路透社

我們有一個這樣的童話故事：一個漂亮的平民女性，遇上真正的白馬王子，兩人相愛共結連理。一個母親因車禍早逝的王子，終於找到了真愛，但兩人結婚後才發現並非如想像中美好，兩人在有了下一代後，狀況愈來愈糟糕，最終兩人決定逃離王室，遠走高飛。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）接受了訪問，大爆王室的秘密。當中最大焦點是王室內部對兩人兒子亞瑟（Archie）的膚色歧視，梅根是嫁入王室的第一位有非裔血統女子，亞瑟亦是首位擁有繼位權的有色人種。

這次的訪問，與當年戴安娜（Diana）接受英國廣播公司（BBC）訪問同樣震撼。雖然兩者的性質不一樣，但處景卻驚人地相似：梅根與戴安娜一樣，在王室感到困惑與孤獨，受盡傳媒的攻擊。

歷史在重演

哈利在訪問中表示他害怕歷史重演，他害怕着母親戴安娜的悲劇，會發生在自己妻子身上。戴安娜在1997年因車禍逝世，陪審團裁定部分原因是跟蹤的狗仔隊所致，英國發誓不會再讓類似的事件重演，但哈利的遭遇告訴大家，英國這24年來可謂毫無進步。

嫁給王室的所有女性都會受到傳媒注目，但梅根的狀況更糟糕。因為她的有非裔血統，讓針對她的報道充滿種族歧視。有文章會批評梅根選擇的衣着，批評她的指甲油顏色，甚至批評她有孕時捧着孕肚顯擺。有記者會質疑梅根的種族身份，更提議她和哈利都應被撤銷國籍。

梅根在訪問中有一個不甚顯眼的話題：媒體曾報道她與威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Catherine），曾因為花童服的問題發生爭執。媒體稱凱特被梅根弄哭，但梅根澄清，被弄哭的是她而不是凱特，這不實報道亦成為了她討厭媒體的原因。

梅根和哈利既受歡迎且又富有魅力，他們是王室成員中與人民走得最接近，與當年的戴安娜一樣，但這似乎成為他們被攻擊的原因。王室在英國就如茶餘飯後的娛樂新聞，媒體喜歡挖苦王室成員，全然是因為讀者需求。

同時女王很受民眾歡迎，人民希望保持君主立憲制，但他們似乎更喜歡看到那些嫁給王室家庭的成員們，受盡媒體刁難。

延伸閱讀：

梅根專訪大吐苦水：凱特曾弄哭我　王室困境曾令我有自殺念頭

梅根哈里專訪｜威廉王子稱英國王室不是種族主義者　將與哈里對話

文章授權轉載自《香港01》

哈利王子 梅根馬克爾 英國 王室

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