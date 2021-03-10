聽新聞
test
0:00 / 0:00
為梅根專訪爆氣衝出攝影棚的主持人 丟掉工作
英國脫口秀主持人摩根(Piers Morgan)日前在節目「早安英國」中談到梅根哈利接受歐普拉專訪時，氣到不顧節目正在直播就拂袖離去，事後遭到數萬名觀眾投訴。摩根旋即宣布退出該節目，堪稱是梅根哈利受訪的第一個「受害者」。
英國通訊管理局(Ofcom)收到4萬1015封客訴，著手調查8日的節目是否「觸犯或違反規則」，內容攸關摩根在ITV播出梅根與哈利王子接受美國名嘴歐普拉專訪的評論。
ITV於9日表示，雙方討論後，摩根決定離開該節目；聲明寫道：「ITV已經接受這項決定，不再多做表述」。
摩根在節目中痛批梅根說話的可信度，還說就算梅根來播報氣象，他也不會相信，遭到節目氣象主播反唇相譏，摩根頓時大怒，表示受夠了，憤而離場，結果是觀眾對他也受夠了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言