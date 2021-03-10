為梅根專訪爆氣衝出攝影棚的主持人 丟掉工作

英國脫口秀主持人摩根(Piers Morgan)日前在節目「早安英國」中談到梅根哈利接受歐普拉專訪時，氣到不顧節目正在直播就拂袖離去，事後遭到數萬名觀眾投訴。摩根旋即宣布退出該節目，堪稱是梅根哈利受訪的第一個「受害者」。

英國通訊管理局(Ofcom)收到4萬1015封客訴，著手調查8日的節目是否「觸犯或違反規則」，內容攸關摩根在ITV播出梅根與哈利王子接受美國名嘴歐普拉專訪的評論。

ITV於9日表示，雙方討論後，摩根決定離開該節目；聲明寫道：「ITV已經接受這項決定，不再多做表述」。

摩根在節目中痛批梅根說話的可信度，還說就算梅根來播報氣象，他也不會相信，遭到節目氣象主播反唇相譏，摩根頓時大怒，表示受夠了，憤而離場，結果是觀眾對他也受夠了。