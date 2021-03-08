婦女節 柯文哲給陳佩琪這句話 網友崩潰「太閃了！」

今天婦女節，台北市長柯文哲也在臉書放閃，親手寫下對太太陳佩琪的感謝，柯文哲寫到「這麼多年來，辛苦了！」「謝謝你為這個家的付出，還有對我的支持」，柯文哲還難得展現溫柔，要陳佩琪好好照顧自己。柯向陳佩琪說「因為你比我重要，平安幸褔！」

柯文哲在婦女節這一天寫下對妻子陳佩琪的感謝，底下網友也被閃爆留言「好暖心喔，阿北太閃了啦！」還有網友寫下藏頭詩「柯政猛於虎、文德武功足、哲王典範酷、讚譽冠公僕」；更有網友說「阿北越來越『油』了」，也有網友讚「真的太甜蜜！」

柯文哲也在臉書提到，這幾年，經常聽到女力報到四個字，其實「女力」從來不曾缺席，只是在某些職場被壓抑，導致她們的工作環境、薪資條件或升遷管道不如男性。經過上百年不斷爭取，女性工作者才漸漸得到應有尊重。

柯文哲說，如今「女力」已經成為「主力」，在他身邊就有許多傑出的女性身居要職，但她們經常被稱為女局長、女議員、女科長。她們努力工作，卻經常不被公平看待，因為大家看到男性主管時，從不會認為他是異類，還大驚小怪。

台北市這幾年來，一直致力推動性別平等、消弭性別隔閡，鼓勵企業辦理與性平有關的組織與課程、給予優於法令的假別與補助，營造友善職場環境。他也要給予所有女性應有的支持，就像女性始終支持著這個社會，這些支持與祝福不只是今天，必須在每一天。

柯文哲表示，「我們要繼續打破性別的刻板印象」，但願從此以後，主力就是主力，不分男女。柯也祝大家，婦女節、女人節、女生節快樂。