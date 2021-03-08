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祝賀婦女節 蔡英文：盼有天不會再看到「女強人」詞彙

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統在臉書上發文祝賀「婦女節快樂」。圖為男甲冠軍戰時蔡總統親臨現場觀戰。圖／聯合報系資料照（記者季相儒攝影）
蔡英文總統在臉書上發文祝賀「婦女節快樂」。圖為男甲冠軍戰時蔡總統親臨現場觀戰。圖／聯合報系資料照（記者季相儒攝影）

今天是國際婦女節蔡英文總統及副總統賴清德都在臉書上發文祝賀「婦女節快樂」。蔡總統說，這幾年，每次在各個專業崗位上，看到認真堅毅、散發光采的女性，都由衷感到高興，政府會用行動帶頭努力，突破性別刻板印象，實現性別平權。賴清德也獻上祝福，「給每個在不同崗位上，勇敢突破性別框架、發光發熱的妳。」

蔡總統說，她心裡有一個更大的期待。就是在每個專業領域，女性的傑出表現，不必刻意地被當成樣板，而是可以成為自然、理所當然的存在。她也希望，有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，「正如同我們從來不會看到男強人這三個字。」

蔡總統說，政府會用行動帶頭努力，突破性別刻板印象，實現性別平權，很多改變是從微小的地方開始，去年國慶，她特別介紹，從2016年她的就職典禮開始，女性禮賓人員不再被稱為金釵。禮賓人員男女都有，「不是哪個性別的專利，女性也不只有一種形象」，希望未來政府大型活動、剪綵典禮，禮賓人員不要只有單一性別。

最後，蔡總統說，相信每一位台灣女性，都可以擁有無畏的力量，勇於挑戰，祝福女性都可以成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己。

婦女節 蔡英文

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