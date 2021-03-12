高市警掃蕩非法槍械 地下錢莊業者擁槍自重

高雄市近來發生多起槍擊案，肅槍成治安重點，市刑大今天宣布偵破搜索民宅時查獲經營地下錢莊業者非法持有殺傷力手槍及子彈等，依重利、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

掃蕩槍枝已列為高雄市重要的治安工作，市警局也宣布和檢方取得共識，查緝槍枝會再追蹤溯源，對持槍犯罪者一律聲押等，也要查緝改造槍枝工廠等，展現高雄市鐵腕肅槍的決心。

市刑大偵五隊指出，9日在路竹區一處民宅，持搜索票追查案情，同時查獲經營地下錢莊任姓業者（49歲）非法持有具殺傷力手槍1枝、子彈15顆、模擬槍、空包彈及現金、本票帳冊等證物。

警方指出，查緝過程發現犯嫌有經營地下錢莊放款，以新台幣數萬元不等資金借款給急迫需錢的被害人，借款時要求被害人簽下欠款2倍的本票，以每月10分的利息借貸。警方清查出有被害人42人，借款金額共約400萬元。全案依刑法重利、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲民眾勿違法持槍，因為新修正槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可販賣、製造、運輸槍械，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，未經許可持有、寄藏、販賣槍枝，最重可判5年以上有期徒刑等。警方宣示會落實「對外杜絕來源、對內全面查緝」原則，並掃蕩槍械改造工廠。