治安問題 陳其邁：讓市民安心是唯一標準

日前台中一場公益路跑賽，主辦單位提供的參賽獎是一個子彈造型的保溫瓶，網友笑翻稱「這也太故意了」、「不愧是慶記（子彈的台語發音）之都」，不知從什麼時候開始，台中被冠上「慶記之都」。然而從警政署統計數據分析，從桃園市升格的民國104年初到去年底，六都子彈總查獲數...

2021-03-09 19:39