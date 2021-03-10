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治安問題 陳其邁：讓市民安心是唯一標準

中央社 / 高雄10日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者蔡孟妤／攝影

近來高雄市發生多起槍擊案，治安問題備受關切。高雄市長陳其邁今天指出，治安要讓市民安心是唯一標準，檢警會合作追查，並達成犯罪嫌疑持有槍枝者一律聲押共識。

陳其邁下午視察龍巖冽泉，媒體詢問治安亮紅燈的問題。對此，他表示，「治安要讓市民安心是唯一標準」。

他指出，高雄市政府警察局長黃明昭拜會檢察長，未來將落實對改造槍枝、制式手槍等追蹤溯源，檢警會合作，並達成對犯罪嫌疑者持有槍枝者一律聲押共識。

警方也會加強治安熱點見警率及掃蕩犯罪、槍枝查察等，重要交通路點會加強攔查，包括犯罪嫌疑人、通緝犯等，或車內查檢。

派出所也會加強對轄區改造槍枝工廠或是地下工廠查察；檢警合作以減少黑槍危害，高市府會與警政署一起大力掃蕩黑槍。

槍擊 陳其邁

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