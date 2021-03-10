槍擊案頻傳 陳家欽：單月查槍近百支
近來開槍事件頻傳，警政署長陳家欽今天表示，針對非法槍械問題相當重視，警方查獲單月平均數達近百支，查緝能量很高，將持續加強取締和司法嚴懲，以有效杜絕。
陳家欽下午出席「刨根斷源 警政署重擊幫派犯罪」記者會，有媒體詢問近來槍擊案頻傳，槍枝氾濫程度讓民眾人心惶惶，警方是否有相關策進作為。
他表示，警政署相當重視非法槍械的問題，且各警察機關每年所查獲非法槍械數量，單月平均都有90至100支，查緝能量相當高；並舉這次3日至10日的掃黑行動，迄今已查獲26支。
陳家欽指出，政府絕不容許有非法槍械危害人民的安全，槍砲彈藥刀械管制條例修正案已通過，持有非法槍械者可處5年以上有期徒刑，將持續加強取締以提高查緝能量；同時，也會建請檢察官聲押，透過司法嚴懲，以有效杜絕非法槍械存在。
針對媒體追問掃黑行動務求抓首惡，但部分案件都是抓小咖，是否淪為作秀行動。陳家欽說，並非作秀，且不論歹徒在幫派地位為何，其對社會危害已產生者就是檢肅對象，務求斬草除根、防微杜漸。
他指出，幕後首惡或後續核心幹部都是追擊重點，在逃者也要一個一個抓出來，嚴正法辦。
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