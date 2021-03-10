快訊

評／「線上立破」的績效目標，是打擊犯罪還是製造犯罪？

福原愛爆婚變後首受訪 親自回應橫濱約會、高帥男

槍擊案頻傳 陳家欽：單月查槍近百支

中央社 / 台北10日電
警政署長陳家欽。聯合報系記者林保光／翻攝
警政署長陳家欽。聯合報系記者林保光／翻攝

近來開槍事件頻傳，警政署長陳家欽今天表示，針對非法槍械問題相當重視，警方查獲單月平均數達近百支，查緝能量很高，將持續加強取締和司法嚴懲，以有效杜絕。

陳家欽下午出席「刨根斷源 警政署重擊幫派犯罪」記者會，有媒體詢問近來槍擊案頻傳，槍枝氾濫程度讓民眾人心惶惶，警方是否有相關策進作為。

他表示，警政署相當重視非法槍械的問題，且各警察機關每年所查獲非法槍械數量，單月平均都有90至100支，查緝能量相當高；並舉這次3日至10日的掃黑行動，迄今已查獲26支。

陳家欽指出，政府絕不容許有非法槍械危害人民的安全，槍砲彈藥刀械管制條例修正案已通過，持有非法槍械者可處5年以上有期徒刑，將持續加強取締以提高查緝能量；同時，也會建請檢察官聲押，透過司法嚴懲，以有效杜絕非法槍械存在。

針對媒體追問掃黑行動務求抓首惡，但部分案件都是抓小咖，是否淪為作秀行動。陳家欽說，並非作秀，且不論歹徒在幫派地位為何，其對社會危害已產生者就是檢肅對象，務求斬草除根、防微杜漸。

他指出，幕後首惡或後續核心幹部都是追擊重點，在逃者也要一個一個抓出來，嚴正法辦。

槍擊 陳家欽

延伸閱讀

高雄再傳槍擊 藍黨團：蘇貞昌為何沒震怒、換警局長？

板橋勇警追到北市逮擁槍開槍狠角色 陳家欽頒破案獎金

網友虧台南治安差是「現實高譚市」 黃偉哲認了：痛定思痛

台南一周連2命案 警政署長南下坐鎮向黑道宣戰

相關新聞

槍擊案頻傳 陳家欽：單月查槍近百支

近來開槍事件頻傳，警政署長陳家欽今天表示，針對非法槍械問題相當重視，警方查獲單月平均數達近百支，查緝能量很高，將持續加強...

麵包師殺人…高市連5天查黑槍

高雄方姓男子涉嫌槍殺二名男子致死，被捕後流淚後悔自己太衝動，昨天經橋頭地檢署聲押獲准。方是麵包師傅，擁槍殺人引起社會譁然...

慶記之都是台中？警政署數據統計 這個地方才夠資格

日前台中一場公益路跑賽，主辦單位提供的參賽獎是一個子彈造型的保溫瓶，網友笑翻稱「這也太故意了」、「不愧是慶記（子彈的台語發音）之都」，不知從什麼時候開始，台中被冠上「慶記之都」。然而從警政署統計數據分析，從桃園市升格的民國104年初到去年底，六都子彈總查獲數...

治安看顏色？ 王鴻薇：高雄槍擊沒震怒 蘇貞昌又雙標

短短兩個月內，全台已發生10起槍擊案，不僅台南、高雄頻傳槍響，就連桃園也發生連開22槍的槍擊案，引起許多民眾擔心，治安到...

【重磅快評】全台只剩我沒槍？酷吏院長趕快回來吧

台南、台中、高雄、桃園半個月以來接連發生6件槍擊案，除了黑幫開槍逞兇，連麵包師傅都能擁槍打死2人，有南部議員感慨「全台是...

高雄大樹槍擊案今複驗 家屬哀淒盼死者一路好走

高雄大樹區前天發生槍擊案，方姓男子因不滿與前妻房屋產權問題起糾紛，竟對著一旁勸阻的劉姓、吳姓男子開槍，導致2人死亡。橋頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。