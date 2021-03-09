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掃除黑槍成高雄治安重點 黃明昭：查到一律聲押、溯源

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁指示警察局長黃明昭拜會地檢，加強肅槍。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁指示警察局長黃明昭拜會地檢，加強肅槍。記者蔡孟妤／攝影

高雄市日前發生槍擊案造成2死，犯嫌曾對前妻家暴，警方15小時內逮人破案。高雄市長陳其邁指示警察局長黃明昭拜訪地檢，加強合作。黃明昭說，與地檢有共識，具有殺傷力的槍枝查獲到一律聲押，並要求溯源到買賣的通路以及改造的工廠。

陳其邁上午在市政會議後受訪表示，掃除黑槍、打擊犯罪，是治安工作最重要的工作重點，昨天他也立刻在府內召開相關的治安首長座談，包括社區家暴高風險案件原有列管期限，請社會局就家暴高風險個案列管期限應再增加，並加強訪視，預防家暴案件所衍生的刑事犯罪。

陳其邁並指，改造槍枝的溯源也必須再加強，未來會跟警政署加強掃蕩黑槍。他也指示黃明昭拜訪地檢署及調查局，共商加強合作打擊黑槍。

黃明昭說，高雄市暴力犯罪去年在六都中是第三名，今年到昨天跟去年比較增加兩件，但都全數偵破。另槍擊案件去年跟今年比並無增加，都是3件，也很快偵破。

黃明昭說，槍擊案衍生的槍枝問題，今天奉市長指示到兩個地檢署拜會檢察長，取得相關共識，第一，具有殺傷力的槍枝查獲到一律要聲押。第二是一定要溯源，到達買賣的通路及改造的工廠。第三會指派幹練且有幹勁的檢察官來指揮，達成團隊合作。

此外，黃明昭說，針對家暴高風險對象，市長也指示一定要做相關的輔導，及去掌握他們危害情形。針灸轄區重點的處所，也會提高見警率，以維護治安。

槍擊

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