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台南安平開台天后宮今祈雨大典 清晨大雨引聯想

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區今天清晨下了一場大雨，安平開台天后宮也將在上午舉行祈雨大典，期待天降甘霖，解除旱象。記者鄭惠仁／攝影
台南市區今天清晨下了一場大雨，安平開台天后宮也將在上午舉行祈雨大典，期待天降甘霖，解除旱象。記者鄭惠仁／攝影

今天鋒面通過，中央氣象局對苗栗以北7個縣市發布大雨特報，不過台南清晨也下了一場不小的大雨，到了早上6點多，雨勢雖轉小，但仍持續。由於安平開台天后宮今天要舉行祈雨大典，是否巧合，多有聯想。

隨著旱情嚴重，中南部民眾期待的是天降甘霖，解除旱象，但每次鋒面通過台灣，都是北部下雨，中南部卻僅部分地區下雨，且雨量不多，對旱象沒幫助。昨天中央氣象局又發布今天白天會有鋒面通過，苗栗到基隆的縣市會有大雨，倒讓台南居民有點失望，希望也能下起大雨。

不過，台南今天清晨5點多下起大雨，驚醒了許多市民，過去半夜下雨是擾人清夢，現在下雨則是種美與期待，因旱象讓雨更有詩意。

因久旱，台南安平開台天后宮管理委員會之前曾多次請示「安平媽」，是否舉辦祈雨大典，但媽祖都沒有賜筊杯，直到上周再次請示，媽祖終於賜杯，並在今天上午10點舉行。26日晚上先舉行「設天案」儀式，恭請所奉祀天上聖母、東海龍王、水仙尊王屈原大夫等三聖臨壇坐陣，今天祈雨大典結束，再回到各神尊的神龕。

旱象 氣象局 天后宮 大雨特報

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