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桃竹苗水庫深夜焰劑增雨 石門水庫單日雨量枯水期新高

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫深夜10點40分人放焰劑人工增雨。圖／北區水資源局提供
石門水庫深夜10點40分人放焰劑人工增雨。圖／北區水資源局提供

北區水資源局表示，趁鋒面滯留盼能讓集水區多降雨，今天晚上10點30至40分在石門、寶二、永和山、明德水庫各燃放1支焰劑。

北水局統計，石門水庫集水區10個雨量觀測站至今天晚上10點，累計平均降雨量為26.5毫米，除了石門站為17.5毫米，其他9個站累計雨量都超過20毫米，其中高義、巴陵、嘎啦賀、玉峰超過30毫米，是3月以來枯水期單日降雨量最多的一天。寶山水庫集水區雪霸、白蘭、太閣南雨量觀測站也都記錄到20、30多毫米的降雨量，平均累計降雨量為31.2毫米。

雨量 石門水庫 巴陵

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