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整合水資源！ 大台南水資源聯繫平台成立

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
積極推動水資源整合，台南市政府成立大台南水資源聯繫平台。圖／台南市政府水利局提供
積極推動水資源整合，台南市政府成立大台南水資源聯繫平台。圖／台南市政府水利局提供

全台遭逢56年來最嚴重旱象，台南市政府今天邀集中央及市府相關局處成立「大台南水資源聯繫平台」，由各單位派出副首長以上擔任該機關單一窗口，同時也將成立工作小組，讓日後各項水資源建設推動交流更加順利。

台南市副市長戴謙今邀集邀集經濟部水利署南區水資源局、自來水公司第六區管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局、工業局、經濟發展局、農業局、水利局等單位召開「大台南水資源聯繫平台」第一次會議，由各單位針對南市水資源整合、供應及分配現況及未來整體規劃改善方向、措施及效益逐一報告。

其中，水利署說明，台南地區到民國125年，每日需水量約為129萬噸，中央透過開源、節流、調度、備援等四大策略，積極進行各項計畫，預期達成提供130萬噸用水目標；自來水公司第六區管理處表示，台南地區109年漏水率已降至8.47%歷史低點，今年度將投入6.2億元汰換老舊水管與降低漏水率計畫。

因應希望全市整體節水率提高至15%，避免進入供5停2目標，戴謙也請經濟部工業局，宣導廠商盡量使用回收水作為冷卻水，減少使用自來水；同時請農委會農田水利署以及農業局，持續注意有關嘉南地區二期稻作供灌策略，並提早預為準備相關因應措施。

水資源 水利署

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