快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各水庫人工增雨 蓄水下降速度略緩

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
水利署今天上午9點在明德水庫，實施人工增雨作業。圖／農田水利署苗栗管理處提供
水利署今天上午9點在明德水庫，實施人工增雨作業。圖／農田水利署苗栗管理處提供

鋒面接近，苗栗地區今天凌晨陸續降雨，但雨勢不大，最大在竹南鎮，到上午10點降下7毫米雨量水利署上午9點在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫，各燃放1支焰劑人工增雨，水庫蓄水下降速度略微減緩。

苗栗三大主要水庫，目前永和山水庫有效蓄水量136.86萬噸，蓄水率4.6%，明德水庫有效蓄水量110.56萬噸，蓄水率9.1%，鯉魚潭水庫有效蓄水量591.06萬噸，蓄水率5.2%，水情依然嚴峻。

水庫 雨量 水利署

延伸閱讀

北中南降雨 水庫小進帳

中央大學研究：空汙間接影響石門水庫蓄水量

台南連兩2天降雨 雨勢小挹注水庫蓄水有限

中南部人工增雨不明顯 水庫仍渴

相關新聞

各水庫人工增雨 蓄水下降速度略緩

鋒面接近，苗栗地區今天凌晨陸續降雨，但雨勢不大，最大在竹南鎮，到上午10點降下7毫米雨量，水利署上午9點在石門、寶二、永...

台中重兵部署抗旱 總統：水情仍嚴峻

水情吃緊，蔡英文總統和經濟部長王美花昨到台中視察抗旱水井進度。蔡英文說，面臨大旱，行政院上月核定抗旱2.0計畫，現進入關...

北中南降雨 水庫小進帳

天公賜雨，台灣北、中、南部均有降雨，水利署副署長王藝峰昨天表示，細雨確實為中部水庫帶來進帳，例如石門水庫、寶山與寶二水庫...

中央大學研究：空汙間接影響石門水庫蓄水量

中央大學大氣科學系與美國紐約州立大學研究團隊，利用NASA衛星與地面13年長期觀測資料分析，研究發現秋冬空氣汙染可能會導...

雨下對地方！ 北中南水庫都有進帳

中部地區受部分雲系移入影響，下起綿綿細雨，水利署副署長王藝峰今天說，雨有下對地方，石門水庫、寶山與寶二水庫、日月潭及霧社...

抗旱大作戰！ 高屏溪鑿井已完成3口、供水9千噸

高雄市水利局與南區水資源局日前在高屏溪流域推動鑿井，其中位於大寮區的水利署九曲工作站已完成3口水井，每日可提供約9千噸水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。