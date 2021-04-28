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各水庫人工增雨 蓄水下降速度略緩
鋒面接近，苗栗地區今天凌晨陸續降雨，但雨勢不大，最大在竹南鎮，到上午10點降下7毫米雨量，水利署上午9點在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫，各燃放1支焰劑人工增雨，水庫蓄水下降速度略微減緩。
苗栗三大主要水庫，目前永和山水庫有效蓄水量136.86萬噸，蓄水率4.6%，明德水庫有效蓄水量110.56萬噸，蓄水率9.1%，鯉魚潭水庫有效蓄水量591.06萬噸，蓄水率5.2%，水情依然嚴峻。
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