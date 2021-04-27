高市鑿井工程趕進度 已完成3口每日出水9千噸
高市府為穩定旱季供水，聯手水利署開鑿62口水井，將可增加每日供水12.6萬噸，連日來市府水利局鑿井趕進度，市長陳其邁今天視察九曲工作站並勘驗已完成的3口水井，每日可出水9千噸。
陳其邁視察鑿井進度時指出，農田水利署於5月20日後可將多餘的灌溉用水供高雄市取水，共約20萬噸；不過擔心屆時水量是否充足，市府以「最壞的劇本」設想到6月中雨量仍不足時，要藉伏流水、地下水及鑿井水源，以「天助自助」的方式以穩定供水，盼屆時還能維持水情橙燈。
他呼籲民眾節水，配合水源開發，有信心克服旱災的挑戰。另外56處的建築工地也做好準備，可以提供次級用水。
水利局原規劃到4月底可以完成7口水井的開鑿，不過為加速水源開拓，預計4月底完成8口井，力拚5月中旬32口井的開鑿達標。
水利局開鑿的水井是10吋大口徑90米的深水井32口，分布在九曲工作站、竹寮取水站及高雄給水廠附近，每口井每日出水量3千噸以上，共可提供9.6萬噸調度水源，另外3萬噸由水利署鑿井提供。
談到急鑿水井，要搶時間又要搶工、搶料、搶機具，水利局表示，4月18日進場後，一邊施工一邊與中油公司、自來水公司、南區水資源局等各單位協調，解決管線牴觸、竹寮取水站古蹟保護、井位及輸送調配等問題，逐一克服並終見成果。
市府除了拚鑿井開拓水源，也加速抽取地下水等，還有近日高雄降雨，集水區川流量略有增加。水利局指出，澄清湖蓄水量已提升至136萬噸，51.7%庫容量。不過陳其邁不放心，持續超前部署開拓水源，要努力將持續鑿井並進水到澄清湖，盼能蓄滿以免進入水情紅燈「供五停二」的處境。
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