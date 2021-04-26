影／解暑不解渴！ 日月潭兩場及時驟雨水庫回升有限

因午後熱對流水氣旺盛，日月潭地區今下午1時20分起開始飄雨，之後雨勢轉大下到4時20分許稍停，接著傍晚5時30分至6時20分又下了第2波雨勢，日月潭氣象站顯示累計雨量為28毫米，是全國第三多，也是南投縣內雨勢下得最大的地區，氣象站主任張永政表示，必須是下幾場100毫米的大雨，且要下在合歡山集水區，才能解決日月潭旱象。

日月潭氣象站主任張永政指出，今天南投局部地區受午後熱對流影響，部分山區有顯著降雨發生，其中日月潭目前累積雨量達28毫米，僅次於阿里山國小及達邦山區，日月潭及茶改場魚池分場也分別有28、23毫米的累積雨量，其他包括水里、竹山、國姓等鄉鎮也有明顯降雨。

張永政並說，隨著這波熱對流的水氣逐漸轉乾，下一波熱對流水氣最快要到周三才會再來臨，但要解決日月潭的旱象，至少附近仁愛山區集水區要下幾場100毫米以上的雨，才能明顯讓水位回升，而日月潭水庫今天水位仍處於海拔735.31公尺低水位，蓄水量只有3780萬公噸，蓄水率剩29.55 %。

以目前春末夏初的氣候來看，午後熱對流仍是主要的天氣形態，只是熱對流雨下的區域並不固定，除非類似的大雨能持續，且集中在集水區，不然，短期間旱象恐怕還是難以解除。

據中央氣象局日月潭氣象站資料顯示，今日雨勢集中在溪頭、日月潭一帶山區，水里累積雨量18毫米、竹山20.5毫米、信義21.57毫米、魚池茶改場23毫米，尤以日月潭的28毫米最多，使得整個潭區在雲霧籠罩下，呈現出好久沒有的朦朧美，大家紛紛透過手機紀錄下這一刻的雨中美景。

日月潭氣象站指出，南投縣農業處說，這一場大雨對茶樹、筍子等農作物的生產略顯及時，但少雨已對梅子、龍眼、荔枝等果樹結果發生不良影響，不但果體縮小，落果情形已很嚴重。 日月潭地區今天下了兩波雨勢，日月潭氣象站顯示累計雨量為28毫米，是全國第三多。圖／讀者提供 日月潭地區今天下了兩波雨勢，日月潭氣象站顯示累計雨量為28毫米，是全國第三多。圖／中央氣象局提供

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