估梅雨季雨偏少 專家：解旱恐待颱風季
「要等梅雨季解渴，至少還要再1個月！」台灣整合防災工程公司總監賈新興26日受訪預估，梅雨季降雨主要落在5月21日至6月1日，時間並不長，他也評估此次梅雨季降雨偏少的機會較高，因此真正緩解旱象可能要等到進入颱風季，呼籲民眾這一段時間仍要加強節水力道。
近日小雨不解渴
賈新興表示，最近降雨明顯偏少，整個西半部水情十分吃緊，上週末雖有一些降雨，但對旱象僅有非常小的幫助，因為過去一段時間都沒有降雨，所以大家不要輕易覺得解旱有望，目前水利署目標是儘量維持5月底前可以穩定供水，避免進一步限水。
「前幾天下的雨都不是梅雨季的降雨。」賈新興強調，目前評估梅雨季降雨偏少的機會較高，梅雨季降雨開始的時間點落在5月下旬，從5月21日至6月1日，時間並不長，因此預估未來的降雨不是很樂觀。
解旱要等颱風季
水情何時有機會緩解？賈新興表示，如果5、6月梅雨季降雨仍偏少，要真正緩解旱象就要等到進入颱風季；最近的降雨類型主要偏午後雷陣雨，這種系統的降雨位置不易掌握，且降雨量也不易掌握，因此這一段期間仍要加強節水力道。
至於29日將通過台灣的鋒面，賈新興表示，鋒面在28日逐漸接近，當日深夜至29日清晨降雨才會比較明顯，目前預估降雨以苗栗以北為主，會不會下到水庫集水區還不確定，且這一波鋒面移動速度快，29日凌晨至30日凌晨後，乾空氣下來，降雨又會停止，因此這一波降雨還是無法解緩實際旱象。
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